Il Crotone riprende a correre, scatto Pordenone, risorge il Frosinone

In serie B la giornata 32 sorride ai calabresi mentre dietro continua la lotta, in coda allungano dal playout in poi

Il campionato cadetto prosegue la sua marcia. Quando mancano sei giornate alla fine il Crotone rivede i tre punti e con il medesimo numero stacca le inseguitrici. Respira il Frosinone, sorprende il Pordenone, male il Cittadella punito da un Pisa in versione playoff. Bene la Salernitana. Dietro Livorno ai saluti, bella vittoria del Trapani vanificata dai successi di Cremonese e Ascoli. Ecco nel dettaglio i match.

Nell’anticipo pomeridiano capolavoro del Pisa che ringrazia il suo bomber Marconi per il successo sul Cittadella. Gli uomini di Venturato non danno seguito agli ottimi risultati precedenti e cadono all’Arena Garibaldi. Finisce 2-0 e a decidere il match è una doppietta dell’attaccante nerazzurro, il primo gol dal dischetto. Toscani che tornano a credere nei playoff.

Impresa Ascoli che prende una boccata d’ossigeno andando a vincere di misura in casa del Cosenza. Bianconeri che si accaparrano i tre punti grazie alla rete nella ripresa di Scamacca. Importante in chiave salvezza anche il successo della Cremonese sul Pescara. Grigiorossi in rete dopo cinque minuti con Valzania, vantaggio che viene protetto fino alla fine dagli uomini di Bisoli. Torna alla vittoria in maniera netta il Crotone che supera 3-0 un Benevento ormai appagato dalla promozione della giornata precedente. Il tabellino degli Squali recita solo il nome di Simy autore di una tripletta.

Esce dalla crisi il Frosinone che allo Stirpe vince all’ultimo respiro contro lo Spezia. Vantaggio ciociaro nella prima frazione firmato da Salvi. Nella ripresa un rigore di Galabinov impatta il risultato. A cinque minuti dalla fine ci pensa Paganini a siglare la rete della vittoria. Continua a sorprendere il Pordenone che espugna il Curi di Perugia. Succede tutto nel primo tempo, botta e risposta con il vantaggio friulano di Mazzocco nei primi minuti ripreso immediatamente da Falzerano. Poco prima dell’intervallo è Ciurria a riportare avanti i Ramarri, con il punteggio che non cambierà più. Ultimi dieci minuti dei padroni di casa in inferiorità numerica per il rosso proprio a Falzerano.

Incredibile vittoria anche per la Salernitana che all’Arechi supera 2-1 la Juve Stabia giocando quasi tutta la gara in nove. Espulsi Aya e Jallow. Apre per i padroni di casa Akpa Akpro, pareggia per le Vespe nel secondo tempo Forte. A dieci minuti dal termine è Gondo a metterla dentro e far gioire Ventura e i suoi. Fa il suo il Trapani che in casa batte il Livorno 2-1. Accade di tutto negli ultimi dieci minuti. Orgoglio toscano che porta l’1-0 ospite con Murilo. Reazione siciliana che intorno al novantesimo piazza l’uno-due vincente firmato Pettinari-Dalmonte. Empoli corsaro a Venezia. Finisce 2-0 per i toscani il match in laguna, i gol sono messi a segno entrambi da Mancuso. Infine parità tra Virtus Entella e Chievo. Vantaggio dei padroni di casa grazie a Mazzitelli, pareggiano i clivensi con Rigione. Un punto che non smuove la classifica di nessuno.

Risultati serie B 32^ giornata

Pisa – Cittadella 2-0

Cosenza – Ascoli 0-1

Cremonese – Pescara 1-0

Crotone – Benevento 3-0

Frosinone – Spezia 2-1

Perugia – Pordenone 1-2

Salernitana – Juve Stabia 2-1

Trapani – Livorno 2-1

Venezia – Empoli 0-2

Virtus Entella – Chievo 1-1

Classifica: Benevento* 76, Crotone 55, Pordenone, Cittadella 52, Frosinone 51, Spezia 50, Salernitana 47, Pisa, Chievo 46, Empoli 45, Virtus Entella 42, Perugia 40, Pescara, Venezia 39, Cremonese 37, Ascoli, Juve Stabia 36, Trapani** 32, Cosenza 31, Livorno 21.

*promosso in serie A

**-1 di penalizzazione

Glauco Dusso