Il Crotone non esce dall’incubo, via Marino torna Modesto

Calabria calcistica senza pace, dopo il cambio al Cosenza ecco quello per gli Squali. Non è finita, anche la Reggina sta riflettendo seriamente sulla posizione di Aglietti dopo la pesante debacle casalinga di ieri contro l’Alessandria

Disastro a Crotone. Dopo la retrocessione dalla serie A si pensava a un campionato da piani alti e invece si sta dimostrando un vero per proprio incubo. Pasquale Marino, che aveva preso la squadra dalla giornata numero 11, è riuscito a mettere insieme un solo punto in sette turni. La sconfitta patita a Cremona venerdì è stata fatale e la società ha quindi deciso di sollevarlo dall’incarico per richiamare Francesco Modesto. Quest’ultimo aveva iniziato la stagione ma era stato allontanato a fine ottobre dopo la gara persa in casa col Benevento. La classifica degli Squali è impietosa, terz’ultimo posto con soli 8 punti. Chissà che questo cambio di rotta possa essere utile, la situazione è davvero complicata. E’ curioso il fatto che l’unica vittoria arrivata in campionato sia stata con la capolista Pisa.

Periodo nero, dunque, per il calcio in Calabria. La settimana scorsa il Cosenza aveva cambiato Zaffaroni per il rientro sulla panchina di Occhiuzzi, adesso anche la Reggina sta valutando le proprie mosse. Traballa pericolosamente la posizione di Aglietti dopo lo 0-4 di ieri al Granillo contro l’Alessandria. Si attendono sviluppi nelle prossime ore.

Glauco Dusso