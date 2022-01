Il Covid-19 rallenta la serie B, giovedì si riprende

L’aumento dei contagi durante le feste ha fatto slittare l’ultimo turno del girone d’andata e il primo di quello di ritorno. Non solo, giovedì si inizierà recuperando due partite della giornata 18. Intanto cambia un’altra panchina

Domenica 19 dicembre è stato l’ultimo giorno in cui i campi hanno visto giocare partite di serie B. Il boom della nuova ondata del coronavirus ha costretto a rinviare le giornate previste il 26 e 29 dicembre. Adesso la situazione sembra permettere la ripresa e allora in settimana ecco ripartire la macchina cadetta. Giovedì 13 gennaio verranno recuperate le ultime due gare del diciottesimo turno, ovvero Benevento-Monza e Lecce-Vicenza. Nel weekend, invece, arriva finalmente l’ultima giornata di andata. La ripresa del campionato vedrà anche l’esordio sulla panchina della Spal di Roberto Venturato, allenatore di lungo corso del Cittadella negli anni scorsi, chiamato ora a risollevare le sorti dei ferraresi dopo l’esonero di Pep Clotet. La Spal, infatti, sta per essere invischiata nella zona pericolosa. In cima, invece, riparte la rincorsa al Pisa che ha messo a segno un piccolo allungo rispetto alla seconda. Le altre, però, non staranno certo a guardare. Le squadre scaldano i motori, la B è pronta (finalmente) a tornare.

Glauco Dusso