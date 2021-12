Il Cosenza esonera Zaffaroni, attesa per il sostituto

Fatale al tecnico la sconfitta casalinga contro la Cremonese di sabato, la notizia era comunque nell’aria. Dirigenza al lavoro per trovare il nome di chi siederà sulla panchina dei rossoblu

Il Cosenza ha deciso. Via Zaffaroni, ancora non si sa nulla di preciso su chi prenderà il suo posto. La situazione era ormai diventata insostenibile vista la terribile striscia di risultati della squadra calabrese. Dal 27 ottobre, data dell’ultima vittoria rossoblu in casa con la Ternana, su sei giornate sono arrivate 5 sconfitte e un pareggio. La classifica vede il Cosenza invischiato nella zona playout anche se, a dirla tutta, viste le peripezie di quest’estate tra ripescaggio e quant’altro, la situazione poteva essere peggiore. Zaffaroni paga l’andamento dell’ultimo mese e mezzo che ha indotto la società a voler dare una scossa. La squadra ora è stata affidata all’allenatore in seconda Antonio Gatto mentre nelle prossime ore la dirigenza svelerà il nome del sostituto ufficiale.

Glauco Dusso