Il Coronavirus e le fragilità del sistema calcio in Italia

La Lega di Serie A ufficializza i recuperi delle partite della 26a giornata, ma c’è incertezza sul futuro

Finalmente la Lega Calcio ha ufficializzato le date dei recuperi delle partite saltate nella ventiseiesima giornata per Coronavirus: quelle in cui c’è anche il big match Juve-Inter. Si giocherà questo weekend – e fin qui tutto normale – ma c’è ancora tanta incertezza sul futuro del campionato e della stagione.

Il derby d’Italia sarà giocato domenica 8 marzo alle 20:45, e nella stessa giornata verranno disputate anche Milan-Genoa e Samp-Verona alle 15, Parma-Spal alle 12:30 e Udinese-Fiorentina alle 18. Per finire lunedi alle 18:30 con Sassuolo-Brescia.

Dunque si prevede che la fine del campionato possa slittare di una settimana e di conseguenza ci sarà l’aggiunta di un turno infrasettimanale in più da disputarsi presumibilmente il 13 maggio, con relativo spostamento della finale di Coppa Italia alla settimana successiva. Si giocheranno invece il 18 marzo alle 18:30, tre delle quattro partite nella venticinquesima giornata e saranno: Torino-Parma, Verona-Cagliari e Atatalanta-Sassuolo. Da definire ancora il recupero dell’ultimo match mancante, quello tra Inter e Sampdoria. Stesso discorso che riguarda le due semifinali di Coppa Italia.

Quello che emerge da questa vicenda è la totale disorganizzazione della Lega Calcio, la quale non ha saputo trovare per tempo le soluzioni adeguate per gestire al meglio la vicenda Coronavirus: è scontato dire che si è trattato – e si tratta – di un’emergenza che ha destabilizzato una nazione intera e che ha portato anche alla chiusura di scuole e università, tra gli altri, ma ciò che si dovrebbe affrontare è il tema di come un Paese, che si definisce moderno, cada praticamente in un bicchier d’acqua ogni qualvolta ci sia un’emergenza. L’aspetto riguarda principalmente la Lega Serie A, che è stata oggetto di polemiche di più club – su tutti l’Inter per mano del suo A.D. e poi del suo Presidente – per la totale impreparazione nel gestire questa vicenda: infatti c’è stato bisogno di solleciti provenienti da più parti, per trovare la soluzione che è stata trovata nel far disputare le partite secondo le modalità prescelte. Sulla questione ha sicuramente avuto un ruolo importante la scelta del governo di decidere soltanto ieri le misure per gli eventi sportivi. Fino a due giorni fa si brancolava nel buio e se è vero che la decisione finale spettasse alla Lega e in generale al Coni per quanto riguarda lo sport a 360 gradi – lo è altrettanto il fatto che da via Rosellini si è atteso tanto, proprio perchè “a Monte” si navigava a vista.

Come detto il programma definitivo non è stato ancora stilato, tant’è che nel comunicato n.205 sulle variazioni del calendario, la stessa Lega scrive: “La programmazione dalla 8a giornata di ritorno in avanti sarà oggetto di un successivo comunicato ufficiale”. Quindi le partite in calendario potrebbero subire spostamenti di orario, o addirittura di giorno: ad esempio se Atalanta-Lazio inizialmente era in programma sabato 7 marzo alle 18, adesso si potrebbe giocare anche in un altro giorno rispetto a quello già definito e non sabato 14 marzo alla stessa ora, come logica vorrebbe.

Dunque si tratta di una situazione paradossale, ma che purtroppo è nelle corde della Lega Serie A: basti pensare solo alle querelle sui diritti televisivi. Ma non solo di quelli riguardanti questo triennio, o il successivo, bensì di quelli riguardanti gli ultimi vent’anni. Una Lega che in questi ultimi quattro lustri è stata spesso commissariata e che ha visto presidenti non proprio adeguati al ruolo che ricoprivano. Tutte scelte che hanno portato ad implodere il nostro sistema calcio, il quale non ha mai avuto un vero proprio piano di sviluppo, che ad esempio si potesse concentrare sugli stadi di proprietà, apportando ricchezza e valore non solo agli stessi club, ma anche ai propri tifosi: senza contare i posti di lavoro che si sarebbero potuti generare. Ma d’altronde se il calcio è lo specchio del popolo, chi governa questo sport, forse, è lo specchio di governa l’intero Paese. Chissà che per scrivere la parola fine su questa vicenda non si aspetti che qualche squadra italiana esca dalle coppe europee, cosi da avere maggiori spazi su cui spalmare i recuperi e cercare di non allungare la stagione di una settimana.

Fonte foto: Messaggero.it

Leonardo Tardioli