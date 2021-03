Il codice Gasp: l’Atalanta e la sua formula magica

Gli ultimi tempi in casa Dea hanno sottolineato la linea dell’allenatore che non tollera comportamenti fuori dagli schemi o non consoni all’armonia dello spogliatoio, senza comunque intaccare il risultato finale

Tutti sono utili nessuno è indispensabile. La frase è nota a molti ma se vogliamo accostare questo mantra al mondo del calcio attuale non possiamo che pensare a Gian Piero Gasperini. In tutti questi anni all’Atalanta ha dimostrato come l’ascesa della sua squadra non è mai dipesa dai giocatori singoli ma da uno stile, un atteggiamento e un gioco che ne incarna l’essenza pura e semplice. Il susseguirsi delle stagioni ha visto sbocciare giocatori in tutti ruoli venduti a peso d’oro al miglior offerente senza inficiare sui risultati seguenti della squadra, anzi. Le prestazioni sul campo sono continuate sempre più efficaci sino a portare la Dea in Champions League e a lottare ai vertici del campionato.

Gli ultimi mesi, però, sono forse il manifesto più chiaro di quello che si può chiamare “codice Gasp”. Le frizioni col Papu Gomez, capitano di mille battaglie e uomo simbolo dei nerazzurri, sono la testimonianza più netta della frase citata all’inizio. Se non ti comporti come devi non c’è problema, puoi andare, dietro di te c’è sicuramente qualcun altro che prenderà il tuo posto e manterrà lo stesso livello o addirittura lo innalzerà. Detto fatto, Gomez venduto a gennaio al Siviglia, alle sue spalle stava già crescendo Matteo Pessina. Quest’ultimo con la partenza dell’argentino ha preso proprio il suo posto nella casella del centrocampo atalantino. Il giovane italiano, l’anno scorso protagonista a Verona, ora è una pedina fondamentale dello scacchiere orobico. Con prestazioni da stropicciarsi gli occhi ha mandato in sollucchero sia Gasperini che Roberto Mancini in ottica azzurra.

Mercoledì scorso nella gara di Champions League abbiamo visto muoversi qualcos’altro. Josip Ilicic viene fatto entrare nella seconda frazione del match contro il Real Madrid quando la squadra si trovava già in inferiorità numerica dal 18’ del primo tempo. La prova dello sloveno dopo pochi istanti inizia a prendere una brutta piega. Gasperini lo striglia per diversi minuti vedendolo poco propenso al sacrificio fino a toglierlo nella stessa frazione in cui era entrato. Ora, come ha spiegato lo stesso allenatore, non è un caso che possiamo assimilare a quello di Gomez, bisogna però stare attenti. Il tecnico ha fatto capire che il numero 72 non era in condizione di giocare e che la squadra non dipende da lui. Messaggio ricevuto sicuramente dall’attaccante che ieri con la Samp è sembrato già più vispo. Attenzione, però, con il mister atalantino non si possono dormire sonni tranquilli.

Sicuramente alle spalle di Ilicic ci sono giocatori pronti ad azzannare il pallone al suo posto. Pensiamo a Miranchuk, Lammers ma anche allo stesso Malinovskyi, in gol ieri, ma che ultimamente è finito un po’ nelle retrovie. Questo è il senso del codice Gasp, bisogna remare tutti nella stessa direzione, se non vuoi farlo sei libero di farti da parte, ci sarà sempre qualcuno che farà il “lavoro” al tuo posto. In questo modo l’universo Atalanta è sempre pronto a rinnovarsi e come possiamo vedere i risultati non ne risentono. I nerazzurri sono in lotta per un posto in Champions League, sono in finale di Coppa Italia e hanno un ottavo, seppur difficile, da giocarsi nel ritorno con il Real. A Bergamo ormai l’aria d’alta quota è diventata un’abitudine.

Glauco Dusso