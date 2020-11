Il club degli “a volte ritornano”: Prandelli è in grande compagnia

La Fiorentina ha ufficializzato il ritorno dell’ex ct in panchina, il quale si aggiunge ad altri notevoli nomi in questa personalissima élite

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano, cantava qualche decennio fa Antonello Venditti, citazione usata e scopiazzata da tantissime persone (me compreso) quando bisogna trattare di qualche ritorno relativo al mondo calcistico e non solo.

Nelle ultime ore, uno di questi ritorni si è consumato a Firenze, con l’arrivo di Cesare Prandelli sulla panchina viola, dopo che l’aveva assaporata e di parecchio tra il 2005 e il 2010. In quel quinquennio, la viola era ritornata ai fasti del grande periodo targato Vittorio Cecchi Gori, quando Batistuta&Co lottavano tra le grandi per la vittoria del campionato.

Il ritorno di Prandelli è soltanto uno dei tanti grandi ritorni di fiamma materializzati tra allenatori e vecchi club. Tra finali a lieto fine e brevi parentesi da dimenticare, ecco una breve carrellata dei più importanti ritorni sulle panchine della Serie A.

Marcello Lippi (Juventus 1994-1999 e 2001-2004):

Uno dei più prestigiosi ritorni sulle panchine italiane è stato sicuramente quello di Lippi. Il tecnico di Viareggio dopo le grandi soddisfazioni dei primi cinque anni, terminati con: tre scudetti, una Coppa Italia, due Supercoppa italiane, una Champions League, una Coppa intercontinentale e una Supercoppa europea; riuscì a ripetersi anche al secondo tentativo, portando a casa due scudetti e due Supercoppe italiane.

Fabio Capello (Milan 1991-1996 e 1997-1998)

Quello del “Sergente di ferro” è stato addirittura un triplo ritorno sulla panchina del Milan. La prima esperienza è stata quella della stagione 1986/87, quando da secondo allenatore subentrò durante le ultime sei giornate di campionato all’esonerato Liedholm. Annata poi conclusasi con la qualificazione in Coppa Uefa.

Il suo vero e proprio periodo sulla panchina del Milan si ebbe però dal 1991 al 1996, quando i cosiddetti “Invincibili” riuscirono a portarsi a casa ben quattro scudetti, tre Supercoppe italiane, una Champions League e una Supercoppa europea. Male, invece, al secondo tentativo (stagione 1997/98), in cui non riuscì ad andare oltre il decimo posto in classifica e perse la finale di Coppa Italia contro la Lazio.

Roberto Mancini (Inter 2004-2008 e 2014-2016)

La nota minestra riscaldata evidentemente non farà bene in quel di Milano, poiché anche il secondo tentativo del ct nella nazionale Mancini all’Inter, andò piuttosto male. Riavvolgendo il nastro e partendo dal primo periodo manciniano alla Beneamata, i tifosi nerazzurri avranno sicuramente dei ricordi piuttosto felici.

Mancini riuscì a riportare un titolo che mancava sul campo da ben 18 anni (2006/07) e ripetendosi per un’altra stagione (2007/08). Puntualizziamo sul campo, perché quello della stagione 2005/06 venne vinto dai nerazzurri a tavolino. Palmares, peraltro, arricchito anche da due Coppe Italia e due Supercoppe italiane.

Male, invece, la seconda esperienza in nerazzurro. Al primo anno, infatti, l’Inter chiuse all’ottavo posto in campionato e uscì agli ottavi di Europa League e ai quarti di Coppa Italia. Al secondo anno, invece, ottenne l’accesso all’EL, con il quarto posto finale in campionato e uscì in semifinale di Coppa Italia contro la Juventus.

Luciano Spalletti (Roma 2005-2009 e 2016-2017)

Rapporto odio et amo di mister Spalletti a Roma, senza dubbio uno degli allenatori più influenti nella storia del club giallorosso. Il primo periodo nella capitale fu abbastanza positivo, chiuso con tre secondi posti di fila e un sesto. A Roma, riuscì a vincere due Coppe Italia e una Supercoppa italiana.

Buono anche il secondo e ultimo tentativo sulla panchina giallorossa. Ritornato nel gennaio del 2016, riesce a portare la squadra dal quinto posto, in cui l’aveva lasciata Garcia, alla terza posizione. Al termine della stagione sarà anche l’allenatore ad aver ottenuto la miglior media/punti di tutti gli allenatori della Serie A: 2,42 contro i 2,39 di Allegri. Al secondo anno raggiunge, invece, il secondo posto in campionato.

Zdenek Zeman (Roma 1997-1999 e 2012-2013)

Tra i grandi ritorni, come non ricordare quello del boemo sulla panchina della Roma. Il primo periodo giallorosso di Zeman è quello del 1997, quando in estate passa all’altra sponda del Tevere, dopo l’esonero con la Lazio a gennaio dello stesso anno (in biancoceleste era arrivato nel 1994). Nelle due stagioni alla guida della lupa, il boemo, però, ottiene solo un quarto e un quinto posto, nonostante un calcio bello e spettacolare.

La seconda parentesi, invece, va addirittura peggio, con l’arrivo nel giugno del 2012 e l’esonero nel febbraio del 2013, dopo il pesante ko interno contro il Cagliari.

Arrigo Sacchi (Milan 1987-1991 e 1996-1997)

Ebbene si anche il “profeta di Fusignano” rientra in questa prestigiosa élite degli “a volte ritornano”. Nella sua doppia esperienza sulla panchina del Milan però vi è una grandissima discrepanza. Il primo periodo è probabilmente quello più memorabile, che ha segnato di gran lunga anche la storia del nostro calcio e non solo. Regista e inventore del grande Milan, capace di vincere uno scudetto, una Supercoppa italiana, due Coppe dei Campioni, due Supercoppe europee e due Coppe intercontinentali.

La seconda volta al Diavolo, tuttavia, è da dimenticare. Subentrato a Tabarez, non riesce ad invertire la rotta dei rossoneri, che chiudono il campionato all’undicesimo posto in classifica, con l’eliminazione in Champions League per mano del Rosenborg. In Serie A, sarà il peggior piazzamento del club nella cosiddetta era Berlusconi.

Giovanni Trapattoni (Juventus 1976-1986 e 1991-1994)

Non può assolutamente mancare nemmeno il “Trap“. Uno dei maggiori totem della panchina italiana ha alternato due fasi alla guida della Juventus. La prima, durata ben 10 anni, è stata un grandissimo trionfo di successi e soddisfazioni: record di scudetti, sei; due Coppe Italia; una Coppe Uefa; una Coppa delle Coppe; una Supercoppa europea; una Coppa dei Campioni e una Coppa intercontinentale.

Seconda esperienza, invece, molto più magra di successi. L’unico trofeo, infatti, portato a casa sarà la Coppa Uefa del 1993.

Sandro Caramazza