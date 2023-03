Il Clasico va al Barcellona: la decide Kessié al 92′

I catalani ribaltano il vantaggio iniziale del Real Madrid con i gol dell’ex Milan e di Sergi Roberto. Il Barça si porta a +12 dai Blancos e si avvicina alla vittoria del campionato

Ieri sera è andata in scena la partita dell’anno in Liga: Barcellona-Real Madrid. Oltre alla solita importanza vista la rivalità tra le due squadre, questa sfida era l’ultima occasione per i Blancos per riaprire il campionato. La partita inizia sorridendo ad Ancelotti visto l’autogol sfortunato di Araujo al 9′ del primo tempo ma i blaugrana la pareggiano al 45′ con Sergi Roberto con merito. Nel finale altalena di emozioni: prima Asensio segna il gol del vantaggio per il Real all’81’, ma viene annullato per fuorigioco dello stesso numero 11, poi al 92′ la decide Frank Kessié dopo una grande azione. Lewandowski imbuca di tacco per Baldé che mette sul secondo palo un cross rasoterra per l’ex Milan che è bravo nel trovare l’angolino, battere Courtois e consegnare un pezzo di campionato al Barcellona.

I blaugrana volano a +12 sul Real Madrid grazie al gol vittoria dell’ivoriano che ha subito non poche critiche dal suo arrivo in Catalogna, dato che in molti pensavano che avesse caratteristiche completamente diverse dal prototipo di centrocampista del Barcellona.

Davide Farina