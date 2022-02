Il Chelsea soffre ma alla fine conquista il Mondiale per club battendo il Palmeiras

I Blues la spuntano ai supplementari grazie ad un rigore di Havertz, dopo che i 90 minuti si erano chiusi sull’1-1, in rete anche Lukaku

Dopo Champions League e Supercoppa Europea il Chelsea di Thomas Tuchel conquista il suo personale triplete internazionale, mettendo le mani anche sul mondiale per Club. Nella finale di Abu Dhabi i Blues faticano più del previsto, ma a pochi minuti dai calci di rigore la spuntano grazie al rigore di Havertz, decisivo come nella finale di Champions contro il Manchester City. I tempi regolamentari si erano invece conclusi sull’1-1, per effetto delle reti di Lukaku e Veiga all’inizio della ripresa.

Nonostante le difficoltà in campionato ed il primo posto del City che ormai sembra sfumato, la squadra di Tuchel è riuscita ancora una volta a mostrare la sua attitudine nel vincere le partite tese, equilibrate, soprattutto quando c’è di mezzo un trofeo. La ritrovata solidità difensiva dei Blues, unita alla qualità del proprio reparto offensivo, ha permesso alla formazione londinese di portare a casa una partita che dai supplementari in poi avrebbe potuto riservare pessime ed imprevedibili sorprese. D’altronde questa combo è stata il filo conduttore dei successi internazionali del Chelsea nell’ultimo anno, anche con avversarie che sulla carta sembravano favorite. Altra notizia positiva per Tuchel collegata a questa vittoria è il ritorno al gol di Lukaku, non solo per la rete in sé, ma perché dopo le polemiche natalizie ora l’ex allenatore di Borussia Dortmund e Psg sa di poter contare nuovamente su un’opzione di gioco in più. La Champions League dello scorso maggio è stata vinta col falso nueve, il mondiale per Club invece grazie anche ad un gol di un vero nueve, acquistato quest’estate proprio per dare un’arma in più alle soluzioni tattiche dei Blues.

Terminato il mondiale per club, inizia la fase ad eliminazione diretta. Il Chelsea campione in carica se la vedrà col Lille agli ottavi di finale. Un impegno senza dubbio alla portata dei Blues, ma comunque da non sottovalutare. Di certo la formazione londinese arriva alla gara coi campioni di Francia nel migliore dei modi, con un Lukaku ed un trofeo internazionale in più. Il ciclo vincente continua.

Luca Missori

(Fonte immagine: Eurosport.it)