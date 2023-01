Il Chelsea non si ferma più: preso Mudryk per 100 milioni

Ieri l’annuncio ufficiale, il talento ucraino passa dallo Shakhtar Donetsk al club londinese, beffato l’Arsenal che aveva trattato il giocatore per settimane

Continuano le spese folli del Chelsea che dopo un’estate già dispendiosa continua sulla stessa falsa riga anche a gennaio. Sono ormai oltre 400 i milioni investiti tra le due sessioni di mercato. In questo mese dopo i quasi 40 milioni spesi per Badiashile e gli 11 per il prestito di Joao Felix, per citarne un paio, ecco l’ennesimo colpaccio. Atterrato a Londra, sponda blues, il talento dello Shakhtar Donetsk Mychajlo Mudryk, 22enne astro nascente del calcio ucraino. Si tratta di un affare da 100 milioni, 70 subito più 30 di bonus. Per lui 8 anni e mezzo di contratto. Una beffa per l’altra squadra di Londra, l’Arsenal, che era sul calciatore da diverso tempo. Adesso toccherà a Potter mettere in campo tutti questi elementi facendone una squadra vincente, per quella che fino ad ora sembra solo una raccolta di figurine. Il campo ci dirà chi avrà ragione. Per ora guardando la classifica di Premier League il fallimento sportivo è dietro l’angolo.

Glauco Dusso