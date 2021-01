Il Chelsea esonera Lampard e ricomincia da Tuchel

Quale futuro per i Blues dopo il cambio di tecnico

All’inizio della stagione ci si aspettava grandi cose da Frank Lampard e dal Chelsea. Il calciomercato ambizioso di quest’estate ha portato ai Blues talenti del calibro di Timo Werner, Hakim Ziyech e Thiago Silva, insieme ad altri giovani dalle ottime prospettive. Le prestazioni però sono state assai deludenti e dopo l’ennesima sconfitta in campionato si è optato per un cambio in panchina.

Lampard se ne va ed al suo posto arriva Thomas Tuchel, anch’egli esonerato anzitempo da un’altra grande big del calcio europeo, il Paris Saint-Germain, che pur restando prima in classifica in Ligue 1 sta arrancando da inizio stagione. Queste due vicende, come molte altre, mostrano per l’ennesima volta quanto sia difficile allenare un grande club e quanto sia falso il popolare assunto “con quei giocatori vincerei anche io”. Le squadre di calcio non sono una collezione di figurine, sono composte da professionisti di un certo spessore che vanno fatti coesistere tra loro in maniera armoniosa, convincendoli della bontà di un progetto. Ogni giocatore poi è un universo a parte ed anche quelli più svezzati possono inserirsi bene in un nuovo contesto solo se dietro c’è un certo tipo di lavoro da parte del tecnico. E’ un lavoro complicato, allo stesso tempo tecnico, tattico e psicologico. Complicato anche per una leggenda come Frank Lampard, che da giocatore ha dato sempre l’impressione di possedere quella leadership necessaria ad allenare. Il futuro ci dirà se questa sensazione era veritiera e se quello col Chelsea è stato solo un incidente di percorso.

Nel frattempo, i londinesi provano a ripartire da Tuchel. Bene al Borussia Dortmund, meno bene al Paris Saint-Germain, dove comunque è arrivato ad un passo dalla vittoria della Champions League. In tutto e per tutto un allievo di Jurgen Klopp, il dominatore del calcio inglese degli ultimi anni. La speranza è quello di emularlo il prima possibile, ma la strada è ancora lunghissima. Per ora il Chelsea è nono in classifica e deve cominciare a risalire la china a partire dalla sfida di stasera contro il Wolverampthon.

Luca Missori

(Fonte immagine: Corrieredellosport.it)