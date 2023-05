Il castigo del Genoa dura un anno: il Grifone torna in serie A

Con la vittoria di sabato contro l’Ascoli i ragazzi di Gilardino conquistano la promozione dopo una sola stagione di cadetteria

Si sono chiuse le promozioni dirette in serie A. Dopo il Frosinone ecco il Genoa. Il Grifone, sceso in B solo la scorsa stagione, ritrova immediatamente la massima serie con due giornate di anticipo. Ottimo il lavoro fatto da Alberto Gilardino, subentrato in corso d’opera dopo l’esonero di Blessin. Per un momento sembrava un incarico momentaneo ma le buone prove della squadra hanno convinto la dirigenza a dare fiducia al campione del mondo del 2006. Il match decisivo è stato quello di sabato a Marassi con l’Ascoli finito 2-1 per i rossoblu. Di Bani e Badelj le reti decisive, gol della bandiera di Marsura per i marchigiani. Al triplice fischio sono partiti i festeggiamenti dei tifosi giunti allo stadio insieme alla squadra. Ora toccherà ai playoff dirci quale sarà la terza squadra a salire in serie A.

Glauco Dusso