Il Campionato belga vuole chiudere i battenti per il COVID-19

La Jupiler Pro League s’interromperebbe in modo definitivo, in barba alle sanzioni che l’UEFA minaccia, nei confronti di chi non terminerebbe la stagione

In questi tempi di corona-virus, il Belgio si dimostra una spanna superiore a tutti: il consiglio di amministrazione della Lega ha invitato i club a chiudere la stagione, l’ufficialità dovrebbe arrivare il 15 aprile.

In questo caso il titolo verrebbe assegnato d’ufficio al Brugge, che al momento della sospensione, aveva 15 punti di vantaggio sul Gent, anche se il campionato non era assolutamente chiuso.

La Jupiler Pro League prevede i play-off: quindi, anche se c’è una squadra nettamente avanti in classifica, sono possibili ribaltamenti in qualsiasi momento; nonostante questo tutte le squadre sono d’accordo in modo da proteggere la salute dei protagonisti.

In questi giorni la federazione belga sta cercando un’intesa con l’UEFA ma la soluzione non sembra così vicina: infatti entrambe le fazioni, sembrano voler rimanere sulle loro posizioni.

Da una parte c’è l’UEFA, fredda calcolatrice, che non ammette l’interruzione definitiva di un campionato che fluttua sotto la sua egida, mentre dall’altra c’è la Jupiler Pro league, la quale tende a voler difendere i diritti e la salute dei giocatori che ne fanno parte.

I protagonisti hanno definito l’incontro “costruttivo” ma, oggettivamente, è difficile pensare ad una soluzione diversa rispetto alla conclusione anticipata del campionato anche se il presidente Uefa Ceferin si è schierato contro questa soluzione.

In una recente intervista al canale televisivo Zdf, ha dichiarato: “Non credo che questa sia la decisione giusta, la solidarietà non è una strada a senso unico. Non puoi chiedere aiuto e decidere da solo cosa ti sia più comodo”.

D’altronde l’UEFA sembrerebbe fortemente determinata a concludere le coppe, quindi da parte sua è logico portare avanti tale soluzione.

In questo momento la situazione è ancora in fase di stallo, ma entro la prossima settimana le parti si dovrebbero aggiornare ed è probabile che dopo questo incontro ci sia una schiarita.

In ogni caso, giocare in questo periodo, sembra davvero qualcosa di irriguardoso nei confronti della situazione che stiamo vivendo in questo contesto storico.

Fonte foto: globalist

Firma: Alessandro Nardi