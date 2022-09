Il calciomercato si scalda: i colpi delle ultime ore in Italia e all’estero

Manca pochissimo alla conclusione della sessione estiva. Sia in Serie A che negli altri top campionati si sta facendo di tutto pur di chiudere prima del gong

Ultimo giorno, anzi ultimissime ore di calciomercato estivo. Alle 20 scoccherà il gong definitivo che metterà fine ufficialmente al mercato. Ciò non varrà soltanto per la Serie A ma anche per gli altri quattro top campionati europei: Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1. Bisogna dunque sbrigarsi per non rimanere col cerino in mano. Occhio alla situazione in Italia e all’estero, ore febbricitanti e senza un attimo di riposo.

ULTIME DAL MERCATO ITALIANO

In Serie A, importanti trattative concluse per alcuni top club: Acerbi e Dest in entrata; Arthur e Ilicic in uscita. Non solo, il Milan ha concluso anche l’operazione per il centrocampista Aster Vranckx, preso dal Wolfsburg in prestito oneroso a due milioni con diritto di riscatto a 12. Sarà lui l’erede di Franck Kessié. Non solo top club ma le ultime ore di calciomercato stanno regalando anche importanti colpi per le squadre medio-piccole. Doppia operazione per l’Hellas Verona che chiude per Simone Verdi e Fabio Depaoli, rispettivamente da Torino e Sampdoria. Ottime notizie per Cioffi dopo lo smembramento di tutto il reparto offensivo: da Barak a Simeone passando per Caprari. Restando in tema Torino, Juric sorride per il rientro in Italia dell’ex Inter Yann Karamoh. Il ragazzo arriva a titolo definitivo dal Parma. In coda si rinforza invece l’Empoli che acquista dalla Lazio, il centrocampista Akpa-Akpro. Muscoli e dinamicità al supporto di mister Paolo Zanetti. Da registrare anche in casa Sampdoria, l’arrivo di Pussetto dall’Udinese.

LE ULTIME DAL MERCATO ESTERO

Non è da meno il milionario calciomercato internazionale con la solita Premier League a timbrare i colpi di maggior effetto. Dopo l’arrivo di Antony al Manchester United (vedi articolo), i cugini del Manchester City hanno chiuso in mattinata per Manuel Akanji. Il difensore svizzero era stato seguito anche dall’Inter. Al Borussia Dortmund vanno 17 milioni di euro. Ritorno in Premier League e a Londra per Willian. L’ex Chelsea e Arsenal ha firmato per il Fulham dopo aver rescisso il contratto col Corinthians. Sempre a Londra, è in arrivo dal Barcellona Aubameyang. L’attaccante gabonese è ad un passo dal trasferimento al Chelsea. Nell’affare potrebbe rientrare lo spagnolo Marcos Alonso che farebbe il cammino inverso. Occhio anche a Bellerin, finito nel mirino del Barcellona. Doppio colpo in corsia per Xavi che ha salutato nelle ultime ore Sergino Dest. Rimanendo in Spagna, è fatta per Justin Kluivert al Valencia. L’ex Roma si trasferisce alla corte di Gattuso in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni di euro. In Olanda, colpo invece dell’Ajax, avversario del Napoli in Champions League, arriva lo svincolato Florian Grillitsch. L’austriaco era stato seguito in Italia dalla Fiorentina.

Sandro Caramazza