Il calciomercato chiude i battenti, la situazione in serie A e negli altri tornei

Si è conclusa ieri la sessione più particolare per le compravendite del mondo del pallone, tra colpi sul filo di lana e altri sfumati vediamo cos’è successo in Italia e in Europa in questo mese

Alle ore 20 di ieri le porte del calciomercato si sono ufficialmente chiuse. Una sessione che rispetto agli anni scorsi è finita con un mese di ritardo ma le ragioni sono ben note a tutti. Quello che ha caratterizzato le operazioni di questa nuova stagione sono sicuramente i pochi quattrini delle nostre società, anche le più importanti. Dirigenze che fino all’ultimo momento hanno tirato sia il prezzo che la tipologia di operazione.

Ecco gli ultimi botti in ordine di tempo. Senza dubbio il più clamoroso è stato Federico Chiesa che dopo un anno di corteggiamento ha finalmente staccato il biglietto per Torino accasandosi alla Juventus. La formula è quella del prestito oneroso biennale con diritto di riscatto che diventerà obbligo al realizzarsi di facili condizioni, operazione da 60 milioni in totale. A testimoniare la difficoltà nell’affare ci sono le cessioni effettuate dalla Vecchia Signora nelle ultime 48 ore, tutte in prestito. Ha preceduto tutti Rugani che è volato in Francia direzione Rennes, così come De Sciglio verso il Lione; Douglas Costa, invece, è tornato a scorrazzare al Bayern Monaco. Il risparmio degli ingaggi dei suddetti calciatori ha permesso di piazzare l’affondo decisivo per l’esterno viola.

Altro affare last minute è stato quello che ha riportato, dopo un’estate di passione, Chris Smalling alla Roma. Il Manchester United che sparava alto si è alla fine convinto per 15 milioni di euro. Brividi finali per alcuni documenti non pervenuti alla Lega e che hanno tenuto col fiato sospeso i tifosi giallorossi. Il lieto fine, però, è arrivato di lì a poco.

Altri colpi finali sono Josè Maria Callejon alla Fiorentina, che prende di fatto il posto lasciato da Chiesa, Deulofeu che torna in Italia dal Watford vestendo la maglia dell’Udinese, Nikola Kalinic al Verona e Adam Ounas che vola verso Cagliari. Proprio i sardi sono i grandi delusi del rush finale di mercato. La ciliegina sulla torta Nainggolan alla fine non è arrivata, l’Inter non ha voluto fare sconti sul prezzo del belga e si è arrivati a un nulla di fatto. Il ninja rimane alla corte di Antonio Conte e chissà che non possa diventare importante per la causa nerazzurra. Altrimenti potrà attendere gennaio per sperare di raggiungere la sua amata isola.

Vediamo com’è andata alle squadre principali del nostro torneo.

La Juventus con Chiesa e Morata chiude il suo mercato, fatto anche degli acquisti di Arthur, Kulusevski e McKennie. Le cessioni forse sono più importanti degli arrivi ma almeno la squadra è stata ringiovanita e rappresenta un’interessante scommessa per Pirlo.

L’Inter mette a segno una campagna in pieno stile Conte. Solo acquisti affermati e anche in età matura, nessuna scommessa se non quella ampiamente condivisibile di Hakimi. Tornano Nainggolan e Perisic che rimangono anche un po’ per mancanza di acquirenti. Kolarov, Vidal e Darmian arricchiscono una rosa già competitiva. Il centrocampo, forse, è un po’ troppo folto dopo le difficoltà a cedere.

La grande delusione è sicuramente la Lazio che forse avrebbe dovuto investire un po’ di più per avere una rosa a livello Champions. La rosa è aumentata di numero ma probabilmente non di valore assoluto. Fares, Muriqi, Hoedt, Pereira ed Escalante non spostano certo gli equilibri.

Atalanta che si conferma società sana e ricca. Della passata stagione perde solo Casagne volato al Leicester mentre la cessione dell’ultima ora di Diallo Traorè al Manchester United per una cifra che arriverà a 40 milioni è un colpo da maestro. Inoltre arrivano giocatori funzionali al progetto tra cui Romero, Miranchuk e Lammers.

Il Napoli chiude una campagna positiva con l’arrivo di Bakayoko, giocatore di sostanza che mancava al centrocampo forse troppo leggero partenopeo. Il fiore all’occhiello Osihmen dovrà mostrare tutte le sue qualità, per il resto aver tenuto Koulibaly è davvero importante.

La Roma ha visto svanire la possibilità di riabbracciare El Shaarawy e in attacco forse rimane un po’ corta. Preso Borja Mayoral come vice Dzeko, ha ceduto Under, Kluivert e Perotti con il solo Pedro come rinforzo sulla trequarti. Bene Kumbulla e Smalling per la difesa, forse mancano un esterno destro e un centrocampista.

Infine il Milan, per la prima volta senza burrasche estive, finisce la sessione con buoni propositi. La conferma di Ibra è importante per tutti, gli arrivi di Tonali, Brahim Diaz, Dalot e Hauge sono ottime operazioni in prospettiva crescita. A Pioli il compito di amalgamare il tutto.

In Europa in pochi hanno battuto colpi nelle ultime ore ma anche in generale.

Attivissima soprattutto l’Inghilterra, l’unica ad avere qualcosa da spendere. Soprattutto a Manchester, sponda United, gli istanti finali hanno portato Cavani e Alex Telles. Dall’altra parte il City durante la sessione si è concentrato più sulla difesa con gli arrivi di Akè e Ruben Dias. Il Chelsea è sicuramente re del mercato inglese, anche se ancora non si vedono grandi risultati sul campo. I Blues hanno tesserato giocatori del calibro di Havertz, Werner, Ziyech, Thiago Silva, Chilwell e via discorrendo, spendendo oltre 200 milioni di euro. Colpo finale dell’Arsenal che si aggiudica Thomas Partey dall’Atletico che va ad aggiungersi ad acquisti come Willian e Gabriel. I campioni in carica del Liverpool si “accontentano” dei soli Thiago Alcantara e Diogo Jota. Mourinho, infine, vede recapitarsi Bale, di ritorno al Tottenham, e Reguilon.

In Germania il Bayern, che aveva poco da migliorare, prende come detto Douglas Costa, Sanè dal City e il prospetto Marc Roca dall’Espanyol. In Spagna periodo di vacche magre, Real Madrid senza colpi a sensazione, Barcellona che mette a segno Pjanic, nello scambio con Arthur, e solo acquisti di grande prospettiva come Dest, Pedri e Trincao. Interessante l’Atletico che arruola tra le sue fila Luis Suarez e Torreira. Infine in Francia si segnala un PSG più italiano visto che Verratti avrà la compagnia di Florenzi e Moise Kean. Inoltre sono arrivati nelle ultime ore anche Danilo Pereira e Rafinha, che ben ricordiamo per il suo passato nell’Inter.

