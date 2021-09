Il calciomercato chiude i battenti, diamo i voti alla serie A

Ieri sera alle 20 si è conclusa la sessione estiva delle compravendite. Ecco il pagellone delle venti squadre di massima serie italiana

Atalanta 7: la Dea conferma i suoi progressi sotto tutti i punti di vista. Perde solo Gollini e Romero, li rimpiazza con Musso e Demiral. Occhio al colpo Koopmeiners, può far rifiatare i due centrali di centrocampo e rivelarsi l’ennesima scoperta bergamasca. Attacco intatto.

Bologna 6: forse ci si aspettava qualcosa di più dai felsinei, anche se l’arrivo di Arnautovic riempie da solo gli occhi e fa raggiungere la sufficienza. Dentro Bonifazi in difesa, ceduto sul gong Tomiyasu, male dal punto di vista tecnico, ottimo per le casse del club che incamerano 20 milioni più bonus.

Cagliari 5,5: confusione durante tutta la sessione. Non convincono gli innesti di Strootman e Dalbert, nelle ultime ore ecco Caceres ma soprattutto Keita Balde, che sopperisce alla cessione di Giovanni Simeone. Nandez sedotto e abbandonato rimane, Nainggolan non torna. Semplici avrà molto lavoro da fare.

Empoli 6,5: buono il lavoro fatto dalla dirigenza neopromossa. Intanto fondamentale il ritorno in panca di Andreazzoli. Squadra già interessante arricchita da pedine in cerca di riscatto. Ecco Tonelli in difesa, Cutrone e Pinamonti in attacco. Occhio dunque ai toscani in cerca di salvezza.

Fiorentina 8: Si respira aria nuova a Firenze. Guida tecnica giovane e di prospettiva, Vincenzo Italiano. Acquisti funzionali e molto interessanti: Odriozola e Nastasic dietro, Torreira a centrocampo e Nico Gonzalez in avanti. Inoltre aver tenuto Vlahovic rende il voto finale ancora più alto. C’è tutto per far bene, ora tocca al campo.

Genoa 6,5: soliti numerosi movimenti del Grifone che mette a segno alcuni colpi importanti. Sirigu in porta è una sicurezza, Maksimovic in difesa e Caicedo davanti sono operazioni positive. Arrivano, tra gli altri, anche Hernani e Fares. Riuscirà Ballardini a trovare la quadra? Questa è la scommessa da vincere.

Inter 7,5: il voto è figlio della situazione difficile a cui la società ha saputo rispondere alla grande. Sanguinosi gli addii prima di Conte e poi, per questioni di bilancio, di Hakimi e Lukaku. La dirigenza ha saputo agire in maniera puntuale e assicurarsi, facendo quadrare i conti, prima Calhanoglu (che sostituisce lo sfortunato Eriksen), e a seguire Dzeko, Dumfries e Correa. Molto bene.

Juventus 5: voto severo ma che deriva dalle perplessità lasciate dai bianconeri. Cessioni forse frettolose, vedi Demiral. Delusione cocente dall’addio di Cristiano Ronaldo. Sono arrivati Kaio Jorge, Locatelli e Kean. Il vero colpo sembra essere Allegri, basterà? Qualche dubbio rimane.

Lazio 7: Sarri è una bella scelta. Torna Felipe Anderson ideale negli schemi del tecnico, così come Pedro dalla Roma che già conosce il mister. In extremis arriva anche Zaccagni, bel colpo davvero. Manca qualcosa forse in difesa che avrebbe fatto salire il voto. Lavoro comunque buono della dirigenza biancoceleste che tiene i pezzi pregiati rinunciando solo a Correa e Caicedo.

Milan 6,5: I rossoneri sono una scommessa continua. Perdono due pezzi pregiati come Donnarumma e Calhanoglu. Bell’acquisto tra i pali, Maignan dal Lille. Giroud ottimo innesto anche per far rifiatare Ibra quando serve. Tornano Bakayoko e Brahim Diaz, arriva Florenzi. Sulla carta sufficienza piena, il campo ci dirà se il lavoro fatto è davvero buono.

Napoli 5,5: mercato pressochè fermo per i partenopei che mettono in mano a Spalletti praticamente la squadra dell’anno scorso. Gli innesti di Juan Jesus e Anguissa serviranno ad aumentare il numero della rosa e dare ricambi ai titolari ma non spostano gli equilibri.

Roma 7,5: Mourinho ridà entusiasmo a una piazza particolare. La dirigenza, poi, ha operato in maniera tempestiva e oculata. Rui Patricio buona scelta tra i pali, Spinazzola ai box ecco Vina. Davanti perfetto il colpo Abraham una volta perso Dzeko. Shomurodov bell’inserimento nel parco attaccanti. Alleggerita la rosa da giocatori “pesanti”, vedi Pastore. Forse manca un centrocampista, ma molto bene lo stesso.

Salernitana 5: la squadra di Castori non sembra essere all’altezza della categoria. Unico sussulto di mercato Simy ma che potrebbe non essere sufficiente per alzare l’asticella. Arriva Gagliolo con esperienza di serie A, può sicuramente dare una mano, ma non ci siamo.

Sampdoria 5,5: non si raggiunge la sufficienza in casa doria. Arriva Francesco Caputo negli ultimi minuti di mercato che però non scalda fino in fondo. Per il resto ecco le scommesse Ihattaren e Dragusin, in sinergia con la Juventus. A D’Aversa l’ardua sentenza.

Sassuolo 6: scelte coraggiose per i neroverdi. Parte De Zerbi, scelto Dionisi che ha incantato in B. Via Caputo, si punta dritto su Scamacca, rientrato alla base. Da valutare gli innesti di Henrique e Harroui a centrocampo dopo aver perso Locatelli.

Spezia 6,5: voto di incoraggiamento per i liguri che alla fine mettono insieme una buona rosa. Ecco Reca, Kovalenko e Colley dall’Atalanta, torna Agudelo mentre davanti Rey Manaj dal Barcellona potrebbe essere la sorpresa. La scelta Thiago Motta in panchina interessante quanto rischiosa.

Torino 6,5: i granata si svegliano nel finale. La sfuriata di Juric produce in zona Cesarini l’arrivo in sequenza di Praet, Brekalo e Zima. Ottimo anche l’acquisto di Pobega. Davanti preso Pjaca per coadiuvare Sanabria e Belotti. Se la società e il mister entrano in sintonia si possono vedere cose interessanti.

Udinese 5,5: fatta cassa con de Paul e Musso i friulani scelgono una tattica conservativa. Tra i pali arriva Silvestri dal Verona poi scommesse nei vari reparti: in difesa Perez dall’Atletico Madrid, a centrocampo Udogie, sempre da Verona, e Samardzic dal Lipsia. Davanti ecco Success via Watford. Chissà che non ci siano i prossimi fenomeni di casa Udinese, per ora non siamo convinti.

Venezia 5: stesso discorso fatto per la Salernitana, arrivano molti nomi ma, all’apparenza, poca sostanza. Caldara prova a rimpolpare la difesa insieme ad Ampadu dal Chelsea. Belle speranze per Okereke ed Henry in attacco, un po’ poco per cercare di rimanere in massima serie. Lavoro duro per Paolo Zanetti.

Verona 5,5: in panchina Di Francesco ma mercato probabilmente non all’altezza. Saluta Zaccagni rimpiazzato da Caprari. Acquisito Ilic arrivano anche Sutalo sulla fascia e Simeone davanti. Per il resto l’impianto è quello dello scorso anno dove mancheranno, però, anche Lovato e Dimarco. Restano perplessità. Tra i pali ecco Montipò.

Glauco Dusso