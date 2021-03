Il calcio di Max Allegri

L’ex tecnico della Juventus a Sky calcio club ha ribadito con forza la sua filosofia da allenatore

Erano quasi due anni che Massimiliano Allegri non parlava in pubblico del suo passato, del suo futuro, ma soprattutto di calcio giocato. E’ tornato a farlo domenica scorsa a Sky Sport, sviscerando di nuovo la sua tanto contestata quanto vincente filosofia che lo ha reso grande con la Juventus.

Alla base del metodo Allegri ci sono due pilastri: pragmatismo ed empatia. Pragmatismo significa partire sempre dalla realtà, non calare un sistema di gioco dall’alto e far adattare i giocatori ad esso ma scegliere la strada opposta. Si cucina il piatto con gli ingredienti che si hanno, si organizza la tattica condendola con pochi principi di gioco, ma per il resto si lasciano liberi i calciatori. Empatia invece vuol dire lavorare sul rapporto umano con i propri atleti, puntando tutto su rispetto, franchezza e fiducia. Ogni giocatore è un universo a sé e come tale va trattato. In trasmissione Allegri dice più volte che il mestiere dell’allenatore è difficile da spiegare, che si impara facendolo e che molte decisioni si basano sulle sensazioni, con la partita della domenica che in pochi istanti confuta tutto il lavoro settimanale. E’ un po’ come fare il genitore, non c’è un manuale, c’è la pratica. E in effetti Max quando parla dei suoi ex giocatori sembra proprio un genitore fiero dei figli che ha cresciuto. Questo modo molto paterno di concepire il ruolo del tecnico è il lascito della vecchia tradizione italiana a cui Allegri si ispira, una tradizione che non è mai stata accantonata del tutto nonostante lo scientismo tattico che caratterizza il calcio moderno. Esemplificativo di ciò è il passaggio in cui l’ex allenatore della Juventus critica “gli allenatori che usano i giocatori per mostrare la loro bravura”

L’Allegri pensiero però non consiste solo in questo ed anzi tira in ballo altri due aspetti importanti: tecnica e velocità. Queste due abilità vanno allenate ossessivamente ed insieme, una giocata semplice ma rapida è più efficace di una giocata ricercata ma più lenta. Più giocate semplici e veloci invece sono la chiave per scardinare qualsiasi avversario. Dalla conferenza di Max a Sky Sport emerge una chiara voglia di tornare in panchina, dove non è ancora dato saperlo, Allegri ha tanto da dire ed ancora più da dare al calcio. Senza strafare, ma sempre col sorriso di chi ama molto il lavoro che fa.

Luca Missori

(Fonte immagine: Sport.sky.it)