Il calcio contro il coronavirus

Tante iniziative di raccolta fondi per strutture ospedaliere e sanitarie. La macchina dello sport si mette al servizio dei più bisognosi

É risaputo che l’essere umano nei momenti di difficoltà tende a dare il meglio di sé. La dimostrazione che il lusso possa deviare le gerarchie sociali delle persone è stata smentita in queste settimane di emergenza, dove molti, chi in beneficenza chi no, hanno deciso di rendersi parti attive economicamente per rendere la lotta al covid-19 più forte. Nell’ambito sportivo-calcistico tanti si sono impegnati e lo faranno in futuro, e altrettanti lo facevano anche prima che la pandemia fosse conclamata.

INTER – I nerazzurri hanno donato oltre 300.000 mascherine ad uso medico, e altri prodotti sanitari che sono fondamentali in queste circostanze, più una donazione da 100.000 euro al Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche del Sacco di Milano.

ROMA – I giallorossi ne hanno raccolti 183 mila sostenendo la campagna GoFundMe, sia da parte di Pallotta, che di tutti i giocatori che hanno deciso di rendersi partecipi dell’iniziativa.

JUVENTUS – I giocatori hanno deciso di raccogliere, per la Regione Piemonte, acquistando dispositivi medici con supporto alle strutture medico-sanitarie. Da Chiellini a Rugani, passando per Ronaldo sono stati raccolti 380 mila euro sinora.

MILAN – I rossoneri hanno donato 250.000 euro a favore di Areu, Azienda Regionale Emergenza Urgenza. Inoltre hanno deciso di devolvere, sempre per la stessa, un giorno del proprio stipendio.

PARMA – Il club emiliano ha donato 100 mila euro aiutando l’Ospedale Maggiore della città sensibilizzando anche i tifosi che dovranno prendere il rimborso della gara a porte chiuse contro la Spal, invitandoli a donare il corrispettivo, e dando un contributo a medici, infermieri e struttura sanitaria.

MONZA – Anche la squadra di Berlusconi si è attivata donando 50 mila euro all’Ospedale San Gerardo. La società ha voluto dare un supporto concreto al personale che ha profuso tanto impegno nell’emergenza del coronavirus.

Poi ci sono i gesti dei singoli che hanno deciso personalmente di intervenire come Bonucci, Petagna, Bernardeschi, Zaza, Insigne, Ibrahimovic, Ilicic, Totti e altri che probabilmente rimarranno in anonimo. Ma poco importa, conta soltanto che si collabori affinché questo stato di quarantena duri il meno possibile, dando modo alla macchina economica italiana di ripartire il prima possibile.

Foto: Corriere dello Sport

Cesare D’Agostino