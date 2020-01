Il calciatore quasi perfetto: buon compleanno Mimmo Morfeo

Compie oggi 44 anni l’ex giocatore di Parma e Atalanta. Genio e sregolatezza, ha portato sprazzi di bel calcio che in Italia faticheremmo a trovare oggi giorno. Un playmaker allo stato puro

Se a distanza di 60 anni i fratelli Panini potessero censire tutti coloro che in gioventù ebbero la fortuna di passare le ore della ricreazione mercanteggiando, questa o quell’altra figurina, ne verrebbe fuori un archivio talmente oceanico che il loro celebre Almanacco Illustrato del Calcio farebbe fatica ad archiviare.



Quelli erano momenti di rara poesia sportiva, dove ogni ragazzino, persino il più schivo e introverso, riusciva ad interagire anche con le pietre dell’atrio antistante la scuola, purchè queste avessero con loro una collezione di figurine da barattare, o meglio vincere a suon di sfide.

A memoria d’uomo, o forse sarebbe meglio dire di sbarbatello, il fine ultimo dell’arrembaggio infrascolastico era poter tornare festanti e vittoriosi nella propria cameretta sportiva e depositare il bottino di guerra nel proprio album, per arricchirlo e intergrarlo cercando di arrivare a meta il prima possibile, ovvero il completamento dello stesso.



Ora, questo volo romanticamente pindarico per due motivi principalmente. Il primo, che tanto riserbo, attenzione e sentimento andavano in qualche modo preannunciati prima di soffermarci sul tema portante dell’articolo, ovvero il compleanno di Domenico Morfeo, la cui figurina è sempre stata l’oggetto del contendere di tutti gli scolaretti. La seconda, è che proprio negli anni in cui il talentuoso calciatore proponeva sprazzi di calcio sublime, aveva anche il piacere e la sfortuna allo stesso tempo, di solcare campi dove i dirimpettai avversari erano di caratura altissima, e questo ad oggi non fa che alzare ulteriormente il valore di Mimmo, uscito di scena nel 2011 giocando nel San Benedetto dei Marsi, squadra dilettantistica abruzzese.



Si parla di quello che fu un talento purissimo, il cui unico ma decisivo torto fu quello di non riuscire ad essere costante nel rendimento. Alti e bassi che purtroppo lo hanno penalizzato, rendendolo di fatto un nomade dal 1997 fino al 2003, un’epopea se pensiamo alla longevità di un calciatore. Bergamo e Parma le due città che, forse, hanno creduto di più in lui e nelle quali il giocatore, ribattezzato Maradonino per le sue doti tecniche, riuscì ad essere costante nel rendimento e nel senso civico rivolto a squadra e ambiente. A Mimmo piaceva la vita mondana, e quel senso di potere che il successo e i riflettori ti danno sono difficili da controllare a volte. Tutto questo, purtroppo sintetizza la débâcle che gli ha reso complicata la permanenza in quasi tutte le squadra in cui lui abbia militato.



Noi, lo ricordiamo però, per l’assist fornito a Bierhoff nel goal-vittoria che portò il Milan, contro la Salernitana, che vinse per 3-2. O per lo splendido goal che fece su punizione con il Parma, ai danni del Lecce e dell’allora portiere Sicignano. Si rammenta l’incredibile visione di gioco che aveva, la bravura e mastria che mostravo nel gestire la palla ad ogni occasione, imbeccando sempre e bene tutti i compagni di squadra.

Dulcis in fundo, ma non per importanza ovviamente, quel tocco di palla che aveva con un sinistro che oggi, nell’attuale Serie A farebbe invidia a chiunque e che lo portava a disegnare calcio sul rettangolo di gioco come pochi. Quei pochi che, in più rispetto a lui hanno avuto soltanto un po’ di continuità in più.



Tanti auguri a Mimmo Morfeo, il Maradonino abruzzese.

Fonte della foto:contra-ataque.it

Cesare D’Agostino