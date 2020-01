Il Cagliari si fa croato

Dopo l’arrivo di Rog in estate, un altro giocatore danubiano approda in Sardegna, si tratta di Marko Pjaca

È tempo di rialzarsi e di ritornare ad essere quella meravigliosa realtà che per lunghi tratti ha sorpreso in positivo la Serie A. Il Cagliari di Maran, dopo, infatti, mezzo girone di andata da grande protagonista, con il quarto posto in classifica e in piena zona Champions, ha infilato un filotto di risultati negativi, che ha trovato un suo insperato stop nell’ultimo turno contro il Brescia. 6 gare senza i tre punti (più l’eliminazione in Coppa Italia contro l’Inter) sono tante, ecco perché è necessaria una nuova rotta di marcia, per riportare in auge i Quattro Mori.

Il sesto posto in graduatoria, non è comunque, un qualcosa da sottovalutare ma pensando a ciò che i sardi avevano saputo costruire fino a dicembre, è legittimo ripensare in grande, avendo come obiettivo quello di acquisire un posto ad una prossima competizione europea.

Dopo alcuni giorni di attesa, anche il Cagliari ha voluto fare le sue prime mosse in termini di mercato, riuscendo a concludere da poche ore l’acquisto dell’esterno croato Marko Pjaca. Il giocatore classe 1995, arriva in prestito gratuito dalla Juventus, la quale ha accettato l’offerta del Ds Carli di un diritto di riscatto a 12 milioni da compiersi dopo 18 mesi, quindi nel 2021.

Ottima operazione dei sardi, i quali pagheranno soltanto la metà dell’ingaggio del giocatore (750 mila euro) con l’altra metà che sarà pagata dai bianconeri. Determinante per la chiusura della trattativa, la telefonata di Maran al giocatore, nonché la presenza del connazionale Rog, estimatore in passato dell’amico. Per il croato, visite mediche in programma nella giornata di domani e possibile convocazione già nella prossima partita di campionato a Milano contro l’Inter.

Non solo però settore offensivo, il Cagliari sarebbe anche alla ricerca di un’ulteriore centrale difensivo da regalare a Maran. Sfumati Kjaer, approdato al Milan e Tonelli, ormai sposo alla Samp, i nuovi nomi in agenda sarebbero quelli di Goldaniga del Genoa e di Magnani del Sassuolo. La situazione, comunque, è in continua evoluzione.

Il mercato estivo è stato soddisfacente e nettamente positivo, quello invernale potrà dare gli stessi risultati?

