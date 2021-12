Il Cagliari sceglie una strada nuova: “esonerati” i giocatori, allenatore salvo

Se sarà la scelta giusta lo sapremo in seguito, per ora i sardi si distinguono per aver risposto a un periodo negativo con l’epurazione dei calciatori ribadendo la fiducia nel tecnico. Con la Juve qualche risposta è arrivata

Un girone d’andata da incubo è finito ieri sera per il Cagliari. La squadra rossoblu chiude il 2021 con la sconfitta dell’Allianz Stadium contro la Juventus, i bianconeri si sono imposti per 2-0. Ora le vacanze, giorni importanti per riflettere e organizzare il lavoro secondo la nuova via scelta dal presidente Giulini e dalla dirigenza sarda. Fiducia totale in Walter Mazzarri, niente cambi al timone. Quello che cambierà, invece, saranno le rotelle dell’ingranaggio, i giocatori. Una fattispecie quasi nuova in questi casi quando solitamente a pagare è sempre l’allenatore. Come anticipato sabato dal direttore sportivo Capozucca saranno presi provvedimenti verso i calciatori che non hanno mostrato comportamenti consoni fuori e dentro al campo. Andando a ritroso una presa di posizione del genere fu attuata da Massimo Moratti quando nel 2002 a Ronaldo, che mal sopportava i metodi di Cuper, fu indicata la porta.

Il 2021 rossoblu è finito anzitempo per Diego Godin e Martin Caceres che sono venuti fuori come capri espiatori della situazione. L’ex Atletico Madrid e Inter sembra aver già comunicato di aver trovato una nuova sistemazione. L’esperto centrale è sicuramente rimasto contrariato da ciò che è successo. Chissà se la stessa sorte toccherà a qualcun altro, certo è che a gennaio il mercato cagliaritano sarà rovente. In diversi reparti, tra infortuni e decisioni disciplinari, urgono rinforzi. Troppo deludente il bottino delle prime 19 partite in campionato: una sola vittoria, 7 pareggi e ben 11 sconfitte, totale 10 punti e penultimo posto. Un ruolino ingiustificabile anche andando a fare le pulci a una rosa che sulla carta meriterebbe ben altra posizione.

La gara disputata ieri apre qualche spiraglio di luce. Lo spirito messo in campo dall’ undici rossoblu è stato perlomeno di rivalsa. La Juventus, andata in vantaggio in maniera fortuita nella prima frazione, ha raggiunto il raddoppio soltanto nel finale di match. In mezzo c’è la prova del Cagliari che nella ripresa ha sfiorato clamorosamente il pareggio in due occasioni. La scossa c’è stata, come sottolineato da Mazzarri nel dopo partita. La mossa alternativa di Giulini e del suo entourage potrebbe portare a una nuova moda, quando è l’allenatore a salvarsi ma non i giocatori. La testa adesso va al 6 gennaio giorno in cui riprenderanno le ostilità con la prima giornata di ritorno. Lì scopriremo se la “nouvelle vague” dirigenziale sarà stata efficace oppure no.

Glauco Dusso