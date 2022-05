Il Cagliari nelle sabbie mobili, Mazzarri esonerato a tre giornate dal termine

Il KO di sabato con il Verona è stato fatale al tecnico. A breve l’annuncio, la rincorsa alla salvezza verrà portata a termine da Alessandro Agostini, quest’ultimo ex giocatore dei sardi e attuale allenatore della primavera

Il Cagliari corre ai ripari. Manca ancora l’ufficialità ma Walter Mazzarri è stato esonerato e per le tre giornate restanti le sorti della compagine sarda verranno affidate ad Alessandro Agostini. Quest’ultimo sta ben figurando con la primavera rossoblu. La sconfitta nello scontro diretto con il Genoa e quella arrivata sabato in casa contro il Verona sono state decisive per le scelte del club. Nelle ultime otto giornate il Cagliari ha racimolato una sola vittoria e ben 7 sconfitte. La classifica ora spaventa in attesa del doppio impegno della Salernitana tra stasera e giovedì nel recupero. Domenica prossima, poi, lo scontro diretto proprio con i campani che dirà molto sul futuro in massima serie del Cagliari. Ora il cambio in panchina per dare la scossa ad una squadra sembrata impotente nelle ultime uscite. La dirigenza cagliaritana spera che questa sia la mossa giusta per rimanere in A.

Glauco Dusso