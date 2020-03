Il Cagliari fa fuori Maran. Dentro Walter Zenga

Decisiva la sconfitta interna contro la Roma per 3-4

Il tecnico del Cagliari, o meglio dire a questo punto, l’ex allenatore Rolando Maran non siederà più sulla panchina dei rossoblù, a partire dalla prossima partita che si giocherà contro la Spal questo sabato. La vittoria non arrivava ormai dai tre punti conquistati per 4-3 contro la Sampdoria nel dicembre 2019.



Nell’avvicendamento dovrebbe esserci Walter Zenga, che è stato avvistato nelle scorse ore in Sardegna e che molto probabilmente firmerà il contratto a breve.

Fonte della foto: mainsport

Cesare D’Agostino