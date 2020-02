Il Cagliari alla ricerca della vittoria perduta

Da due mesi i sardi non trovano i tre punti, domenica prossima contro il Genoa l’imperativo è interrompere il digiuno

A partire da inizio dicembre, qualcosa si è inceppato nel meccanismo Cagliari, con i sardi che sono scivolati dal quarto al sesto posto, a -7 dalla zona Champions. Due mesi senza vittorie, con soli quattro punti nelle ultime otto gare, hanno macchiato una stagione che era iniziata alla grandissima e che però può ancora essere aggiustata. A partire dal match di domenica contro il Genoa. Vediamo probabili formazioni e precedenti della sfida.

Probabili formazioni

Per la partita di Marassi si preannuncia il classico 4-3-1-2 per il Cagliari: Cragno tra i pali, da destra a sinistra in difesa Faragò, Pisacane, Klavan e Luca Pellegrini, a centrocampo Nandez, Oliva e Ionita con Nainggolan dietro le due punte Joao Pedro e Simeone. Assenti Cigarini (squalificato) e Rog (infortunato.

Per quanto riguarda il Genoa solito 3-5-2 con alcuni ballottaggi: Perin in porta, Biraschi, Masiello e Zapata (al posto dello squalificato Romero) in difesa, Ghiglione e Criscito quinti di centrocampo, Sturaro, Schone e Cassata in mediana con due tra Pinamonti, Sanabria, Destro e Pandev in attacco. Leggermente favoriti per ora i primi due.

I precedenti

Tra Serie A e Serie B Genoa e Cagliari si sono affrontati 61 volte. Il bilancio è di 25 vittorie a 19 per i sardi a fronte di 17 pareggi complessivi. Guardando solo agli ultimi incontri, all’andata vinse il Cagliari per 3-1, mentre nell’ultimo precedente a Marassi della scorsa stagione il match terminò 1-1. L’ultima vittoria del Grifone tra le mura amiche risale a due anni fa, mentre l’ultimo successo del Cagliari in Liguria è datato 2014.

Luca Missori

(Fonte immagine: Genoanews1893.it)