Il Brescia si affida a Maran, ritorno dopo 17 anni

Tempo di lettura 1 minuto

In Serie B cambia un’altra panchina, stavolta quelle delle Rondinelle, che hanno deciso di esonerare Gastaldello per affidare la squadra all’ex tecnico del Pisa

Rolando Maran è il nuovo allenatore del Brescia. Esonerato Daniele Gastaldello, che paga un avvio di stagione non proprio eccellente. Il Brescia si trova in quattordicesima posizione con tre vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte. Le Rondinelle hanno 13 punti al pari della Sampdoria di Andrea Pirlo. Per Maran si tratta di un ritorno al Rigamonti dopo averla già allenata tra il 2005 e il 2006 collezionando 35 panchine. Inspiegabilmente venne esonerato nel marzo del 2006 dall’allora presidente Corioni, nonostante il Brescia si trovasse quinta in Serie B e a cinque punti dalla qualificazione diretta in Serie A. Al suo posto subentrò Zeman, che fece 8 punti in 11 gare non riuscendo a centrare neanche gli spareggi.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Brescia Today