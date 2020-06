Il Brescia licenzia Balotelli, ora è scontro totale

Finisce nel peggiore dei modi l’avventura di SuperMario con la squadra della propria città. Il presidente Cellino, stufo delle assenze dell’attaccante in allenamento (nonostante le sue difese via social), ha deciso per il pugno duro. La diatriba proseguirà in tribunale

BRESCIA – Mario Balotelli licenziato dal Brescia. E’ il triste epilogo dell’avventura di Super Mario con le Rondinelle, dopo nemmeno un anno con pochi alti e tanti bassi.

I fatti: stanco delle assenze dell’ex attaccante del City alle sedute di allenamento (solo in un primo momento erano facoltative), il presidente Massimo Cellino ha optato per la linea dura, facendo recapitare a Balotelli una lettera di licenziamento. Il diretto interessato, nei giorni scorsi, aveva giustificato la sua non presenza al centro sportivo con tanto di post e foto (”ancora malato”, aveva scritto) sui social. Tutto questo però non è bastato a placare le acque perché evidentemente la società non ha ritenuto veritieri questi alibi. La battaglia adesso continuerà verosimilmente in tribunale.

Dunque il Brescia dovrà fare a meno di Balotelli (il cui contratto scadeva comunque a fine stagione) nelle ultime 12 giornate per sperare nel miracolo salvezza. E pensare che l’avventura era iniziata con cori e striscioni pro Mario a fine agosto. I numeri però, sia suoi che della squadra, parlano chiaro: appena 5 reti in 19 partite e Brescia all’ultimo posto della Serie A, con già un piede in B. Cellino così ha perso la sua scommessa: quello che all’inizio sembrava un colpo di mercato, si è invece rivelato un clamoroso flop. Nonostante la consulenza di Mino Raiola, per Balotelli sarà adesso sempre più difficile trovare una squadra. Già si parla di una nuova tentazione brasiliana (prima di firmare per i lombardi era stato a un passo dal Flamengo), stavolta destinazione Vasco da Gama. Intanto però, a ridosso dei 30 anni, l’ex pupillo di Mancini ha perso l’ennesima occasione di rilanciarsi. E non basterà chiedersi ‘Why always me’…

Fonte foto: instagram, romanews.eu

Francesco Carci