Il Brescia fa la voce grossa, Verona abbattuto

Finisce 2-0 per le rondinelle la gara del Rigamonti, padroni di casa che confermano quanto di buono mostrato nelle precedenti partite, passo indietro per gli uomini di Juric

L’orgoglio da salvare con un filo di speranza per il Brescia, un sogno chiamato Europa da inseguire per il Verona. Sono questi i punti all’ordine del giorno della gara in scena al Rigamonti. Lopez sceglie la coppia d’attacco formata da Torregrossa e Donnarumma, a loro sostegno Spalek. Juric recupera Borini e ritrova Kumbulla in difesa, davanti, con la squalifica di Pessina, fiducia in Zaccagni e Di Carmine. Arbitra la sfida Piccinini.

Inizia bene il Verona che prende in mano le operazioni, il Brescia risponde di rimessa. La prima vera emozione la regalano, però, le rondinelle. Al 16′ una punizione di Tonali mette in difficoltà Silvestri che non trattiene la sfera, si avventa sulla stessa Torregrossa che a colpo sicuro calcia incredibilmente sulla traversa. Passato lo spavento l’Hellas riprende a macinare gioco, Borini al 18′ inizia a impegnare Joronen con un tiro radente che l’estremo respinge. Ancora il portiere provvidenziale al 23′ su sassata di Zaccagni da oltre venti metri. La sfortuna si accanisce su Borini che è costretto a lasciare il campo a dieci minuti dall’intervallo, al suo posto Verre. A un soffio dal riposo ecco Di Carmine calciare in porta ma è ancora bravo Joronen a mettere in angolo. Fine primo tempo e reti inviolate.

Inizia la ripresa e dopo sette minuti passa il Brescia. Angolo calciato dal solito Tonali, a centro area stacco perentorio di Papetti che spedisce la sfera nel sacco. Brescia che sembra rinfrancato, il Verona però non ci sta. Premono i gialloblu, al 62′ è Rrahmani a provarci su cross di Verre, Joronen c’è. Juric rende a trazione anteriore la sua squadra inserendo anche Pazzini e Stepinski. Alla mezz’ora conclusione di Verre, l’estremo avversario para. Il Verona continua ad attaccare, il Brescia comunque risponde.

Il tempo passa e la difesa coriacea dei padroni di casa resiste. All’88’ altro legno di Torregrossa che scocca un tiro deviato sulla traversa da Silvestri. Sei minuti di recupero, al terzo sfiora il gol Dimarco con un sinistro violento. Passano pochi secondi e sul capovolgimento di fronte contropiede bresciano Torregrossa riesce a mettere Donnarumma nelle condizioni di concludere in area, l’attaccante non si fa pregare e fulmina Silvestri sotto la traversa, 2-0 e risultato in ghiaccio. Tre punti importantissimi per il Brescia, delusione cocente Hellas.

Prima vittoria per Lopez che riaccende la speranza salvezza visti gli altri risultati. Brescia che a parte la sconfitta con l’Inter ha sempre mostrato un buon atteggiamento e finalmente raccoglie tre punti. Il Verona inciampa clamorosamente e rallenta la sua rincorsa all’Europa League, è mancato solo il gol agli scaligeri un po’ leggeri in difesa.

Glauco Dusso