Il Brentford lo aspetta, Eriksen è pronto a ripartire

Mancano alcuni dettagli ma sembra sia in dirittura d’arrivo la trattativa che riporterà sui campi da gioco il danese dopo la terribile giornata di giugno durante Danimarca-Finlandia

Una volta finita la pioggia è arrivato l’arcobaleno. Christian Eriksen, salvo sorprese dell’ultimo momento, tornerà a giocare. Lo farà in Premier League dove non ci sono restrizioni a chi come lui ha un defibrillatore sottocutaneo. Una condizione che invece in Italia non permette di scendere in campo. Lo accoglierà il Brentford, squadra di Londra, alla prima partecipazione alla Premier League da quando è stata istituita.

L’accordo con le Bees è già stato raggiunto, manca soltanto l’ultima visita cardiologica per dare il via libera all’operazione. Il tutto dovrebbe concretizzarsi mercoledì. Un epilogo che il giocatore ha fortemente voluto. Non potendo tornare con l’Inter, con cui ha rescisso il contratto settimane fa, si è optato per l’Inghilterra, terra dove Eriksen ha già incantato le platee anni addietro. Il danese aveva ricominciato ad allenarsi in Svizzera e appena avrà l’ok dei medici potrà farlo con la sua nuova squadra.

Glauco Dusso