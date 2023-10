Il Brasile chiama, Carlos Augusto risponde: prima convocazione per il nerazzurro

Tempo di lettura meno di un minuto

Un pensiero sull’esterno sinistro l’aveva fatto anche la nazionale italiana ma quella verdeoro ha anticipato i tempi a causa di due forfait dell’ultim’ora

Uno dei giorni che un calciatore non può dimenticare è quello della prima chiamata in nazionale. È successo a Carlos Augusto, da quest’anno all’Inter, che nel weekend ha ricevuto la convocazione del Brasile per i match di qualificazione al prossimo mondiale del 2026 contro Venezuela e Uruguay. Il c.t. Fernando Diniz ha dovuto rinunciare a Renan Lodi e Vanderson per questioni fisiche, ecco allora la chiamata per il numero 30 nerazzurro. Grande emozione espressa sui social per lui. Niente da fare, invece, per l’Italia che avrebbe potuto iniziare un discorso per fargli vestire la casacca azzurra.

Glauco Dusso