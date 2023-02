Il Borussia Dortmund sa solo vincere ed ora sogna il titolo

Nel 2023 i gialloneri hanno ottenuto nove successi su nove partite tra tutte le competizioni, la conquista del Meisterschale è un’impresa possibile

Da più di un decennio ormai, in Bundesliga si lotta al massimo per il secondo posto. Il Bayern Monaco, infatti, esercita un dominio calcistico ed economico sulla concorrenza talmente forte da aver creato un monopolio difficile da intaccare. Lo sa bene il Borussia Dortmund, ultima squadra vincitrice del Meisterschale prima del filotto bavarese, che da diverso tempo si trova costretta a duellare con un club più ricco, più blasonato e che spesso e volentieri gli porta via i talenti migliori.

Mai come quest’anno però, il dominio del Bayern sembra in discussione. La formazione di Nagelsmann da inizio anno ha lasciato diversi punti per strada. Ne ha approfittato l’Union Berlino, che però ha perso lo scontro diretto di ieri per 3-0 ed ora si trova a -3 dalla vetta, ma soprattutto ne ha approfittato il Borussia Dortmund. I gialloneri hanno cominciato il 2023 come meglio non si poteva, vincendo nove partite su nove tra tutte le competizioni ed ora si trovano primi a pari merito coi bavaresi. Campionato, Coppa di Germania, Champions League, per questo Borussia non c’è differenza. La formazione di Terzic macina successi, raggiungendoli con un gioco spavaldo e propositivo che fa risaltare le qualità soprattutto del pacchetto offensivo. C’è Marco Reus, capitano e bandiera del Dortmund, che sembra ritornato sui livelli dei suoi giorni migliori. C’è Julian Brandt, capocannoniere della squadra, che continua a confermarsi come uno dei migliori prospetti della Bundesliga. Ci sono poi Karim Adeyemi e Jude Bellingham, giovanissimi ma già leader e trascinatori della formazione della Ruhr. Infine, c’è il bomber Sebastien Haller, guarito dal cancro ai testicoli e tornato in campo a dare il suo contributo in termini di gol. Il talento individuale però non basta a spiegare la grande stagione dei gialloneri, anche perché dall’altra parte c’è il Bayern Monaco, una corazzata a cui si può tenere testa solo con un’identità di gioco ben precisa. Il nuovo Borussia di Terzic pratica un calcio moderno, ma che allo stesso tempo rispecchia la “tradizione” del club: la ricerca della verticalità ed il contropressing offensivo riportano alla memoria gli anni del ciclo vincente di Jurgen Klopp, stagioni magiche in cui il Dortmund riuscì a strappare diversi trofei al super Bayern Monaco.

Il sogno, che sta assumendo sempre più i contorni di un obiettivo, è quello di replicare le imprese di quegli anni, a cominciare dalla conquista di un titolo che a Dortmund manca dal 2012. Il prossimo primo aprile ci sarà lo scontro diretto col Bayern, uno snodo fondamentale per capire se il sogno può trasformarsi in realtà. Ma anche le altre partite possono riservare insidie per entrambe le formazioni, una Bundesliga così equilibrata ed imprevedibile non si vedeva da tanto tempo.

Luca Missori

(Fonte immagine: Goal.com)