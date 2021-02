Il Bologna e una certa allergia al gol

Domenica il derby emiliano. Il Parma si gioca tutto, ma anche Sinisa deve fare di necessità virtù con un mercato di riparazione deficitario

Vent’anni e passa fa, sulla via Emilia correva il profumo d’Europa, oltre a quello di tortellini, culatello e motori. Biennio 1998-2000: I gialloblù di Malesani al canto del cigno con i miliardi della Parmalat, trionfando nella Uefa ’99 ai danni del Marsiglia. I felsinei vissero il loro magic moment lo stesso anno, perdendo in semifinale di quella stessa edizione proprio per mano francese e cercando poi nella stagione successiva una conferma interrotta troppo, troppo presto. La favola si fermò sotto i colpi del Galatasaray futuro campione, poi il declino con il waterboarding tra serie A e B, impreziosito dall’appendice dell’Intertoto 2002 sfumata in finale col Fulham.

Ora i rossoblù sono una realtà che si oserebbe dire stabile nel panorama calcistico italiano: realtà che lavora comunque per restarci e magari regalare qualche gioia, in un campionato che di sorprese già ne sta dando (chiedere ai dirimpettai del Sassuolo); la classifica corta, se da una parte mette sempre una certa apprensione man mano che ci si avvicina al traguardo, può comunque essere di stimolo per uscire dalla comfort zone e agguantare quella maledetta zona sinistra che vorrebbe dire, se non il profumo d’Europa, quantomeno il mettere le basi per un upgrade di progetto.

Di progettualità si può forse parlare sotto le Torri, con la proprietà americana iniziata con Joe Tacopina nel 2014 e proseguita con il solo Joe Saputo (già entrato in società con Tacopina) dal 2015; segno di continuità è il non aver cambiato troppi allenatori: sono 5 in tutto negli ultimi sei anni. Mihajlovic sta riuscendo nel compito, seppur lentamente, di imbastire l’upgrade di cui sopra. Migliorare il decimo posto del 2018/19 è possibile, ma serve un cambio di passo.

In particolare, il gioco di Sinisa rimane sempre propositivo e offensivo, seppur talvolta sbilanciato sulle fasce. Da una parte le continue verticalizzazioni e il pressing alto sono dei plus, dall’altra la fase di non possesso lascia agli avversari il fianco scoperto per il contropiede.

Due sono i talloni d’achille dei rossoblù: scarsa vena realizzativa e difesa fin troppo penetrabile. Da una parte, nelle statistiche della Serie A Skorupski e Da Costa (nel breve interregno causa infortunio del polacco) hanno subito in totale quasi ottanta tiri in porta (secondo dato peggiore in serie A, solo il Cagliari è staccatissimo con 95 conclusioni subite).

Dall’altro lato la vena realizzativa stenta ad arrivare e se è vero che il rapporto gol fatti e subiti è migliore delle ultime tre, il Bologna segna una volta ogni dieci tiri in porta. E’ addirittura da fine 2020 che il Bologna non segna su azione, quando Musa Barrow infilò la porta dello Spezia, da centrocampo, il 16 dicembre.

Il fantastico pallonetto di Musa Barrow

C’è tuttavia da dire che non si capisce nemmeno quale sia il vero Bologna: quello disastroso visto a Marassi (2-0 col Genoa, partita da bollino rosso), quello volenteroso contro il Milan, o quello arcigno nel 3-2 in remuntada rifilato al Cagliari a inizio stagione?

Il mercato di riparazione sarebbe potuto servire, ed è stata un’occasione gettata al vento. Manca, ed è conclamato questo, un attaccante che funga da alternativa a Barrow e un Palacio che a 38 anni (39 domani) non può sobbarcarsi il peso della fase avanzata.

Doveva arrivare Niang, ma la situazione tra il Genoa e Scamacca (che resterà alla Lanterna, niente Juve o Sassuolo per lui) ha bloccato tutto; e dire che sempre il Grifone avrebbe potuto riabbracciare il francosenegalese, figliol prodigo.

Valentin Antov, neoacquisto, al suo primo allenamento

Nulla di fatto (se non il talentuoso Antov, giovane difensore dalla CSKA Sofia), e se la curva Andrea Costa mormora, Sabatini getta benzina sul fuoco: “abbiamo scelto di non integrare nessun altro perchè non c’è stata la giusta opportunità“; di nomi sul piatto ce n’erano eccome. Zaza, Niang stesso (che però avrebbe innervosito Sinisa nell’aver tentennato troppo sul transfer), Pinamonti o Pellegri. Tutto questo mentre il Parma si garantisce il ritorno in Italia di uno come Graziano Pellè.

Domenica la gara da dentro o fuori al Tardini. Un Parma rigenerato può cominciare la risalita proprio dal derby, ma questo Bologna ha delle potenzialità di tutto rispetto, seppur mai troppo sfruttate. Serviranno, e molto, per puntare più in alto delle Torri.



Valerio Campagnoli