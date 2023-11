Il Bologna e Thiago Motta sognano l’Europa

Tempo di lettura 3 minuti

I felsinei stanno disputando un’ottima stagione e sono imbattuti da dieci giornate consecutive

Il Bologna di Thiago Motta è una delle squadre più in forma del campionato, non solo non perde dalla prima giornata contro il Milan, ma ha anche già affrontato diversi test importanti superandoli tutti con maturità. I rossoblù giocano un calcio propositivo contro qualunque avversario e non si danno mai per vinti; hanno fermato l’Inter rimontando due reti, hanno pareggiato anche contro Juventus e Napoli ed infine proprio nell’ultimo turno hanno battuto la Lazio. Questo trend positivo issa la squadra al sesto posto in classifica in piena zona Europa e le dà delle sicurezze per affrontare ogni partita senza troppo da perdere e con la possibilità di continuare a sorprendere.

Thiago Motta si sta confermando un ottimo allenatore e dopo lo scorso anno vuole alzare l’asticella; con un livellamento generale verso l’alto, le cosiddette big non sono mai al riparo da cadute impreviste e proprio il Bologna sembra volerne approfittare quest’anno. L’allenatore gestisce al meglio un bel gruppo che non si preoccupa troppo dell’avversario che ha davanti proponendo sempre il proprio calcio ed arrivando ad essere pericoloso tante volte durante la partita. Nonostante un ottimo reparto offensivo guidato da un Zirkzee in splendida forma con Ferguson ed Orsolini sempre pronti a pungere le difese avversarie, il vero punto di forza dei rossoblù in questa prima parte di campionato è sicuramente il reparto arretrato. La difesa nonostante abbia subito qualche defezione di troppo con gli stop di Posch e Lucumi su tutti, ha retto alla grande anche con altri interpreti ed ha incassato solo otto reti.

Ora la piazza sogna l’Europa, un traguardo che a inizio stagione era impossibile da immaginare e che è forse ancora irrealizzabile vista la concorrenza, però il Bologna continua il proprio cammino con umiltà e grinta e non deve porsi limiti; come detto nessun match si può ritenere facile e si dovrà approfittare di ogni passo falso delle altre per colmare un gap di natura tecnica. Ferguson, Orsolini e Zirkzee formano un trio davvero entusiasmante da veder giocare; sono sempre disponibili al sacrificio eppure riescono a mantenere la lucidità anche in attacco, dove soprattutto nelle ultime giornate stanno emergendo con gol e assist a ripetizione.

Nell’ultima partita prima della sosta di novembre il Bologna avrà l’ennesimo test impegnativo; andrà infatti a Firenze, con una Fiorentina che sarà impegnata giovedì in Conference League ma che sarà molto vogliosa di riprendere a fare punti in campionato dopo tre sconfitte consecutive senza neanche segnare. Sarà l’ennesima prova di maturità per una squadra che ha già dimostrato di saper tenere testa alle grandi e vorrà confermarsi sugli ottimi livelli visti fin qui.

Alessandro Fornetti