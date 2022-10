Il Bologna è Marko Arnautovic

Capocannoniere della Serie A, uomo più decisivo del campionato finora, l’inizio di stagione del centravanti austriaco è stato eccezionale

Dopo undici giornate e più di due mesi di campionato, chi segue la Serie A si aspetta di trovare in cima alla classifica dei capocannonieri gente come Immobile, Vlahovic, Osimhen oppure Lukaku. Per ora invece, non è così. Il re dei bomber, infatti, non gioca in una squadra di vertice, ma sta comunque tenendo testa ai migliori numeri nove del nostro campionato.

Si parla di Marko Arnautovic, dati alla mano il giocatore più decisivo della Serie A. Il Bologna non segna molto, appena dodici goal in undici giornate, ma sette di questi sono proprio del centravanti austriaco. Nessuno incide più di lui sulla produzione offensiva della propria squadra. Il repertorio è vasto: reti di testa, di destro, di sinistro, da fuori e dentro l’area. Arnautovic la butta dentro in tutti i modi, ma sarebbe sbagliato soffermarsi solo sui goal. Il bomber dei felsinei, infatti, fa anche un grande lavoro in fase di costruzione dell’azione, è un nove che talvolta fa anche il dieci, che agisce come punto di partenza e non solo terminale della manovra d’attacco del Bologna. Un modo di giocare che ricorda molto quello di Zlatan Ibrahimovic, da sempre il beniamino di Marko. Ovviamente, tra i due calciatori ci saranno sempre diverse categorie di differenza, ma è indubbio che da uno con le potenzialità di Arnautovic sarebbe stato lecito aspettarsi una carriera migliore. La sua tecnica, abbinata alla fisicità ed alla visione di gioco, generano aspettative che raramente sono state soddisfatte a pieno, soprattutto quando il centravanti austriaco si è ritrovato a giocare in qualche squadra blasonata da giovane. La sua anarchia tattica e indisciplina caratteriale fanno fatica a sposarsi con contesti in cui ci sono altri grandi giocatori, luci del palcoscenico da condividere, individualità da sacrificare per raggiungere obiettivi importanti, oltre ad una concorrenza spietata dentro e fuori dal campo.

Il passato però è passato, inutile rimuginarci troppo sopra. L’unica cosa che conta ora è che Arnautovic a Bologna sta vivendo una seconda giovinezza ed a 33 anni si sta prendendo qualche rivincita sull’incompiutezza che ha segnato gran parte della sua carriera. In questa prima parte di stagione il re dei bomber è lui ed ha intenzione di continuare ad esserlo il più a lungo possibile.

Luca Missori

(Fonte immagine: Eurosport.it)