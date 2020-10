Il Bologna è come una bomba ad orologeria

Tre punti in tre partite di campionato, ma attenzione alla freschezza e alla gioventù dei felsinei

Sono giorni di recupero ma anche di studio in casa Bologna, con la pausa per le Nazionali che sta permettendo a mister Mihajlovic di testare un po’ i suoi prima di riprendere il grande tour de force con il ritorno in campo tra circa sette giorni. Nel frattempo, i felsinei hanno voluto giocare una partita in famiglia contro i ragazzi della Primavera. A Casteldebole, partitella a ranghi misti insieme ai giocatori allenati da Zauri, utile per riprendere il feeling col pallone in vista del prossimo impegno ufficiale contro il Sassuolo.

Avvio di stagione altalenante per il Bologna, che in questo primissimo scorcio di stagione, sembra dare l’impressione di una squadra, quasi ancora in working progress, ma destinata a sbocciare definitivamente da un momento all’altro. Il match contro il Milan e quelli immediatamente successivi contro Parma e Benevento hanno evidenziato interessanti spunti di analisi, in quanto i felsinei, il più delle volte, non riescono a raccogliere quello che seminano. Basti pensare alla prima parte del primo tempo di San Siro, nonché al finale della ripresa in cui è mancato il guizzo finale definitivo per riuscire a pareggiarla. Stessa cosa domenica scorsa contro il Benevento, match dominato dai felsinei ma alla fine perso praticamente alla prima vera palla gol avversaria.

Il Bologna, comunque, rimane una buonissima squadra, peraltro molto giovane e con ampi margini di crescita. Partendo dalla retroguardia difensiva composta dal ventunenne Tomiyasu e dall’addirittura diciottenne Aaron Hickey, prossimo ormai a prendersi la fascia sinistra dopo l’infortunio di Dijks. Per non parlare del duo di centrocampo, composto da Schouten e Dominguez, destinati entrambi a dare importanti soddisfazioni a Miha. Nota positiva di questo avvio di stagione è poi Skov Olsen, in gol sia contro il Parma, che in Nazionale maggiore con la sua Danimarca. I presupposti per migliorare ci sono, cosi come la certezza Mihajlovic a fare da regista direttamente dalla panchina.

Fonte foto: Bologna FC

Sandro Caramazza