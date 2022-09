Il Bologna arranca, Mihajlovic adesso traballa

La partenza a rilento in campionato mette a rischio la posizione del tecnico felsineo che in caso di una mancata inversione di rotta potrebbe saltare, il pareggio di ieri è stato un campanello d’allarme per la società

I soli tre punti nelle prime cinque giornate adesso preoccupano. La dirigenza del Bologna, dopo il 2-2 maturato contro lo Spezia, sta valutando la posizione di Sinisa Mihajlovic. Neanche una vittoria contro tre dirette concorrenti, Verona, Salernitana e Spezia, è un risultato che non basta a mantenere sicura la panchina all’attuale tecnico. La società felsinea, quindi, starebbe valutando il da farsi. La delicata sfida di domenica in casa con la Fiorentina potrebbe essere uno snodo importanti per le sorti della guida tecnica. I primi nomi che stanno rimbalzando per l’eventuale sostituzione di Mihajlovic sono importanti. De Zerbi, Ranieri, Paulo Sousa e Thiago Motta sono i primi venuti fuori, sicuramente, però, tutti si augurano un cambio di rotta immediato per continuare senza dover rinunciare al mister di tante battaglie. Aspettiamo e vedremo, i prossimi appuntamenti saranno decisivi.

Glauco Dusso