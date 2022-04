Il Betis fa il regalo d’addio a Joaquìn: di nuovo campioni in Coppa del Re dopo 17 anni

Un successo sofferto, arrivato dopo dieci calci di rigore, ma che permette al capitano andaluso di concludere la carriera in bellezza

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Tra Real Betis e Joaquin Sanchez Rodriguez il periodo insieme è durato quattordici anni ed è stato coronato da due storiche Coppe del Re (in totale il Betis ne ha vinte tre), vinte a diciassette anni di distanza l’una dall’altra. L’ultima è arrivata sabato sera, ai rigori, contro il Valencia, dopo una gara in cui la porta avversaria sembrava stregata per gli andalusi. Alla fine, dopo dieci penalty, uno dei quali segnato proprio da Joaquìn, ecco il trionfo. “E’ la notte più bella della mia vita” ha detto la bandiera del Betis, da sabato sera l’unico giocatore della storia del club andaluso ad aver vinto due titoli. Sul ritiro a fine stagione non ha ancora deciso, ma in caso potrà lasciare il calcio con animo sereno: il cerchio si è chiuso nella maniera migliore.

Luca Missori

(Fonte immagine: Eurosport.it)