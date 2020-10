Il Benevento cala il bis

Altra vittoria per le Streghe dopo appena tre giornate di campionato. Ottime prove per Montipò e Lapadula

Se la prima è quella di rodaggio, la seconda sarà invece quella della conferma e della crescita. Al secondo tentativo di Serie A, il Benevento si sta, infatti, dimostrando tutta un’altra squadra, rispetto all’anno d’esordio con De Zerbi in panchina. Stagione 2017/18 chiusa all’ultimo posto in graduatoria con 21 punti messi in cascina e primo punto raccolto nel famoso Benevento-Milan (dicembre), con gol allo scadere del portiere Brignoli. Tempi lontani se paragonati a quelli di oggi, con un Benevento in versione outsider ma non troppo, capace di essere a 6 punti dopo 3 giornate di campionato.

Se la vittoria all’esordio contro la Sampdoria è stata per certi versi molto rocambolesca, con la doppietta di Caldirola e il destro terrificante di Letizia nel finale, i tre punti guadagnati nel pomeriggio di ieri contro il Bologna hanno evidenziato la grande crescita di questa squadra, sia dal punto di vista qualitativo, che soprattutto mentale e di esperienza. Le Streghe, infatti, hanno giocato come una perfetta compagine veterana di Serie A, soffrendo ma mantenendo la calma nei momenti peggiori e punendo gli avversari alla prima vera grande occasione.

I PROTAGONISTI DEL SUCCESSO CONTRO IL BOLOGNA

Il successo contro il Bologna ha avuto come principale protagonista Lorenzo Montipò, probabilmente il migliore della squadra allenata da Pippo Inzaghi. L’estremo difensore novarese ha parato praticamente di tutto, rispondendo alle critiche dopo l’esordio contro la Samp, in cui era stato il principale colpevole del primo gol siglato da Quagliarella. Gara da 8 in pagella, invece, ieri con un paio di grandissime parate soprattutto nel primo tempo, quando il Bologna aveva in mano il match e dominava i padroni di casa.

Un’altra voce degna di nota, che merita un certo riconoscimento per questa vittoria del Benevento, è sicuramente Lapadula. Dopo la terza gara da subentrato (la titolarità sarà questione di giorni, fastidi muscolari permettendo), l’ex punta del Lecce ha trovato l’acuto vincente. Un gol alla sua maniera, da rapace dell’area di rigore, in perfetto stile, nemmeno a dirlo, Pippo Inzaghi. Adesso per le Streghe, cosi come per tutta la A è arrivata la sosta per le Nazionali. Un ottimo stop per rifiatare e ricaricare le batterie, visto che il ritorno in campo coinciderà con la trasferta all’Olimpico contro la Roma.

Fonte foto: Il pallone gonfiato

Sandro Caramazza