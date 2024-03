Il Bayern Monaco tenta De Zerbi

Tempo di lettura 1 minuto

C’è anche il tecnico italiano nella lista dei possibili candidati alla successione di Tuchel, sarebbe un upgrade non da poco per l’attuale allenatore del Brighton

Che avesse le qualità per spiccare il volo lo avevano notato tutti. Ora Roberto De Zerbi fa sul serio. A quanto pare sembrerebbe finito nell’elenco degli allenatori che potrebbero prendere il posto di Thomas Tuchel al Bayern Monaco. L’attuale tecnico dei bavaresi è già stato virtualmente congedato ed è partito il toto nomi per la sua successione la prossima stagione. Oltre al ben noto Xabi Alonso, che sta per portare la prima Bundesliga a Leverkusen, ecco spuntare il nome di De Zerbi. Secondo i media tedeschi ci sarebbero stati già contatti tra l’entourage del tecnico del Brighton e la società bavarese. Non c’è da stupirsi visto il lavoro fin qui fatto in Inghilterra. De Zerbi ha portato in Europa una realtà come quella di Brighton giocando un calcio spettacolare e valorizzando al meglio il materiale umano a disposizione. Infatti solo un offerta come quella del Bayern potrebbe distoglierlo dalle attuali condizioni, una proposta davvero irrinunciabile. E’ ancora presto, però, per concretizzare certi discorsi, ne sapremo di più tra qualche settimana.

Glauco Dusso