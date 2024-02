Il Bayern Monaco è in crisi, Bayer Leverkusen pronto a scrivere la storia

Tempo di lettura 1 minuto

Altra sconfitta per i bavaresi, Tuchel traballa mentre i ragazzi di Xabi Alonso continuano a macinare punti verso il loro primo titolo

La Bundesliga si avvia ad aggiornare il proprio albo d’oro. Mancano ancora 12 giornate ma la situazione si sta man mano instradando verso un finale tanto atteso quanto quasi segnato. Il Bayer Leverkusen, infatti, non sbaglia un colpo e dopo aver dato lezioni al Bayern Monaco mette in cascina altri tre punti nel weekend scorso contro l’Heidenheim. I bavaresi, invece, sembrano entrati in un tunnel senza uscita. Ieri altra sconfitta, la terza consecutiva tra campionato e Champions League. Tuchel è in bilico e adesso Xabi Alonso e i suoi ragazzi sono distanti ben 8 punti. Situazione impronosticabile a inizio torneo viste le due rose a confronto. Però si sa, il calcio non è una scienza esatta. Infatti i campioni in carica arrancano e il Bayer vuole mettere le mani sulla sua prima Bundesliga. In quel caso continuerebbe la maledizione per Harry Kane. Aveva lasciato il Tottenham per vincere il suo primo trofeo in carriera ma nonostante la sua strepitosa annata potrebbe continuare a non vincere nulla. Fino ad oggi ha messo a segno 29 reti in 30 presenze tra tutte le competizioni ma che rischiano di non portare nulla nella sua bacheca.

Glauco Dusso