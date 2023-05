Il Barcellona torna sul tetto di Spagna: sua la Liga 2022/23

La vittoria in casa dell’Espanyol consegna il titolo ai blaugrana a quattro anni dall’ultimo, i tifosi avversari rovinano la festa con un’invasione ben poco amichevole

Festa grande a Barcellona. Xavi ha riportato il titolo all’ombra della Sagrada Familia, successo che mancava dalla stagione 2018/19. Si tratta della vittoria numero 27 per i blaugrana che seguono nell’albo d’oro il Real Madrid a quota 35. Un campionato quasi mai in discussione quello di quest’anno vinto con quattro giornate di anticipo. Decisiva la gara di ieri sera, il derby con l’Espanyol superato 4-2 a domicilio. I festeggiamenti al triplice fischio non sono stati graditi dai sostenitori avversari che hanno invaso il campo costringendo alla fuga Busquets e compagni. Un finale amaro che non cancella la gioia per il titolo. Oltre al tecnico mettono la firma sulla stagione sicuramente Lewandowski, attuale capocannoniere, ma anche Gavi e Pedri, i giovani terribili che hanno sostituito nei cuori dei tifosi proprio le figure di Xavi e Iniesta, duo irripetibile del centrocampo degli anni d’oro.

Glauco Dusso