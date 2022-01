Il Barcellona scarica Dembelè

I blaugrana non sono riusciti a trovare un accordo per il rinnovo con il giocatore francese

Ousmane Dembelè è fuori dai piani del Barcellona. Dopo quattro anni e mezzo fatti da pochi alti e tanti bassi, il francese è stato scaricato dal proprio club che lo ha messo ufficialmente nella lista dei cedibili. Le trattative per il rinnovo che andavano avanti da mesi non hanno avuto uno sbocco e la società non volendo perdere il calciatore a parametro zero, vorrebbe trovargli una sistemazione nell’immediato. Sia il direttore sportivo Alemany che il tecnico Xavi avevano provato a convincerlo, ma Dembelè non ha mai mostrato grande professionalità e attaccamento alla maglia. La non convocazione per la partita odierna contro l’Athletic Bilbao ne è la prova, Dembelè e il Barcellona si separeranno.

Fonte foto: tipshomes.com

Alessandro Fornetti