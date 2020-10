Il Barcellona passa a Torino grazie alle reti di Dembele e Messi

Una rete per tempo mandano al tappeto la Juventus nonostante una prestazione non interamente da buttare

Continua a non convincere la squadra di Pirlo che incassa la prima sconfitta anche in Champions League. La mancanza di Cristiano Ronaldo continua a farsi sentire, forse pure fin troppo, il reparto offensivo è spaesato senza avere minimamente le idee chiare.

Nella prima frazione di gioco parte fortissimo il Barcellona, dopo appena un minuto di gioco, i blaugrana sfiorano la rete del vantaggio con Griezmann, che aggancia un bel passaggio in area ricevuto da Pjanic, lascia partire un siluro ma il pallone impatta sul palo interno sputando la sfera al di fuori della porta. La formazione di Koeman continua a dominare in campo e al quarto d’ora trova la rete del vantaggio con Dembelè: calcia dal limite, il pallone subisce una deviazione decisiva e si insacca sotto il sette, non può assolutamente nulla Szczesny che rimane immobile. La Juventus prova a reagire e dopo appena un minuto trova il pareggio con Morata, ma il gol viene annullato dal Var per fuorigioco, sarà solo il primo di questa serata. Alla mezz’ora ancora una volta Morata insacca il pallone in rete, ma la bandierina del guardalinee si alza e si rimane sullo 0-1.

Nella ripresa la formazione di Pirlo prova il tutto per tutto alla ricerca del pareggio, dopo appena dieci minuti dall’inizio del secondo tempo, per la terza volta Morata scarica la palla in fondo alla rete, ma nulla da fare, ancora una volta, dopo il consulto con il Var, il gol non è valido.

Il Barcellona prova a trovare il guizzo vincente per chiudere definitivamente il match, ma manca sempre l’ultimo tocco vincente. Nelle battute finali del match, Demiral compie una vera e propria sciagura: commette un brutto fallo (completamente inutile) ai danni di Pjanic e l’arbitro estrae il secondo cartellino giallo per il difensore bianconero. A pochi giri d’orologio dal triplice fischio, Bernardeschi interviene in modo maldestro in area di rigore ai danni di Ansu Fati, e regala il tiro dal dischetto al Barcellona, Messi non sbaglia e chiude definitivamente i conti.

Il numero 10 argentino domina in casa di Cristiano Ronaldo, alla partita di ritorno il portoghese si vendicherà? Staremo a vedere, sicuramente lo spettacolo non mancherà.

PAGELLE JUVENTUS

Szczsny 6: para quello che può, non ha nessuna colpa sui gol.

Cuadrado 5: sulla sua fascia il Barcellona affonda sempre senza difficoltà, non buona la prestazione in fase difensiva.

Demiral 4,5: non male a livello difensivo ma quelle ingenuità costano caro, secondo giallo assolutamente da evitare.

Bonucci 6,5:da vero capitano regge la difesa per quel che può, lotta e stringe i denti.

Danilo 6,5:una nota buona positiva nella Juventus, tatticamente ordinato e molto bene in difesa.

Kulusevski 5:non il solito giocatore che siamo abituati a vedere in campionato, l’inesperienza si vede e sbaglia non poco tatticamente. Dal 74′ McKennie 6: entra bene in campo, da un pò di lucidità alla squadra.

Bentancur 5,5: non malissimo in mediana, ma spreca alcuni buoni palloni, in crescita. Dall’ 83′ Arthur SV.

Rabiot 5,5: può molto poco, subisce sempre il pressing degli avversari ed è chiamato agli straordinari. Dall’ 83′ Bernardeschi 5:ancora una prestazione negativa per l’ex Fiorentina. L’ingenuità nel finale permette a Messi di mettere il punto esclamativo sulla partita.

Chiesa 5: gira a vuoto per tutto il match senza riuscire a mettere la propria firma sulla gara. Sua la deviazione sul tiro di Dembelè che porta in vantaggio il Barcellona.

Dybala 5: ci si aspetta sicuramente di più da uno come lui, non arriva mai la giocata giusta, viene sovrastato dalla retroguardia difensiva blaugrana.

Morata 6,5: c’e la mette veramente tutta per regalare il gol ai suoi, viene fermato tre volte dal check del Var. Sicuramente il migliore in campo per i suoi.

All. Pirlo 5,5: pesano tantissimo le molte assenze in rosa, sicuramente la serata potrebbe girare se quei tre gol fossero stati validi. Bisogna fare meglio e migliorare in fase di impostazione.

Firma: Iacopo Mirabella

Fonte foto: eurosport.it