Il Barça cambia tutto, esonerato Valverde al suo posto Quique Setién

Sarà il tecnico sessantunenne, ex centrale di vari club tra cui l’Atletico Madrid, a sedere sulla panchina blaugrana, contratto fino a giugno 2022



Nome poco conosciuto fuori dai confini iberici quello che va a succedere ad Ernesto Valverde alla guida di Messi e compagni.

Un passato come centrale di centrocampo in diversi club spagnoli, tra cui, oltre all’Atletico, citiamo il Levante ed il Racing Santander può vantare anche tre presenze con la selezione nazionale spagnola negli anni ’80.

Da allenatore si è fatto notare soprattutto nelle ultime due stagioni, nelle quali alla guida del Real Betis raggiungendo con il club andaluso la qualificazione in Europa League.



Contratto di due anni e mezzo per lui, con scadenza a giugno 2022, sorpreso il neotecnico blaugrana nelle dichiarazioni alla stampa spagnola elogia il club di cui da ora avrà la responsabilità: “Ieri stavo camminando con le mucche in campagna, nel mio paesino. E oggi sono al centro sportivo del Barcellona ad allenare i migliori giocatori al mondo. Una squadra straordinaria, una squadra enorme, che non potrò mai migliorare. Perché già è il massimo”



Dopo la sconfitta contro l’Atletico Madrid in semifinale di Supercoppa di Spagna si erano intensificate le voci di un possibile cambio sulla panchina del club catalano, in particolare si era aperta la pista Xavi Hernandez.

L’ex bandiera blaugrana è rimasta per ora a curare l’Al-Sadd, le dichiarazioni ufficiali dei qatarioti lasciano aperte delle porte solo per un futuro molto poco prossimo.



Valverde lascia la capitale catalana con un palmares di tutto rispetto, due primi posti in Liga, una Coppa del Re e una Supercoppa di Spagna i trofei conquistati nei tre anni passati a Barcellona



Fonte foto:transfermarkt.it

Roberto Lojudice