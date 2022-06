Il ballo delle punte: estate rovente per gli attaccanti in giro per l’Europa

Il ballo delle punte: estate rovente per gli attaccanti in giro per...

Il calciomercato inizia a regalare i primi botti, sarà una sessione importante soprattutto per i bomber che cambieranno casacca nei maggiori campionati europei, scopriamo chi sono i principali indiziati

La stagione calcistica appena conclusa ha di fatto chiuso molti cerchi. In tema attaccanti sono diversi quelli che nei diversi Paesi d’Europa hanno considerato finita la propria avventura nei loro attuali club o chi ha deciso di fare il salto di qualità. C’è chi invece ha sbagliato scelta l’anno scorso o chi magari si libererà cercando l’ultimo contratto importante della propria carriera. La prossima annata partirà sicuramente con un look nuovo per diversi club dei principali campionati, soprattutto nelle squadre più prestigiose che vogliono battere strade nuove per arrivare ad obiettivi mai raggiunti o che mancano da tempo.

Il primo fuoco d’artificio è già scoppiato. Il Manchester City di Pep Guardiola ha deciso che è finita l’era di giocare senza riferimento d’attacco. Il club campione d’Inghilterra si è assicurato il bomber che tutti avrebbero voluto. Erling Haaland sarà il fulcro dell’attacco dei citizens per provare ancora una volta l’assalto a quella Champions League che ormai sta diventando una fissazione. Il potente centravanti norvegese andrà ad arricchire un reparto che ha sempre funzionato senza prime punte. Per la nuova stella europea si può davvero fare un’eccezione. Da non dimenticare che il City ha acquisito anche la nuova stella argentina Julian Alvarez. Tempi duri per Gabriel Jesus. Il carioca è dato in partenza ma ancora non si ha certezza sulla destinazione.

In Premier League c’è anche chi vorrebbe la macchina del tempo per non rifare lo stesso errore di un anno fa. Romelu Lukaku è un altro che sicuramente cambierà casacca. Troppo brutta la sua annata al Chelsea e l’aria che tira con Tuchel non è delle migliori. Il panzer belga spinge per tornare all’Inter, dovrebbe esserci stato un incontro preliminare già ieri, bisognerà trovare l’accordo ideale con il club londinese che nel frattempo ha cambiato proprietà.

Per la corsa a Lukaku occhio anche al Bayern Monaco. I bavaresi, infatti, hanno incassato nei giorni scorsi la fine del rapporto con Robert Lewandowski, fresco vincitore della Scarpa d’Oro di quest’anno. Il polacco ha annunciato che cambierà aria, Barcellona sembra essere la destinazione più probabile anche se la società catalana deve risolvere qualche problema di tipo finanziario. Attenzione quindi all’inserimento di qualche terzo incomodo.

Chi potrebbe arrivare con molta probabilità al Bayern è Sadio Manè. Il senegalese sembra aver deciso di porre fine alla sua avventura al Liverpool e i tedeschi avrebbero già messo le mani su di lui. L’attaccante esterno non necessariamente andrà a sostituire Lewandowski, quindi bisogna porre attenzione sulle mosse dei campioni di Germania.

Chi si libererà a zero ed è alla ricerca di una nuova stimolante avventura è certamente Luis Suarez. Il 35enne uruguagio si sta guardando intorno e ancora non si sa dove continuerà a buttare la palla in rete dopo la fine del rapporto con l’Atletico Madrid. Infine, sempre a parametro zero, tiene banco la telenovela Dybala. L’argentino, ormai ex Juventus, sembra ormai promesso sposo dell’Inter anche se i tentennamenti per dare la precedenza al caso Lukaku potrebbero infastidire lui e il suo entourage. Al momento sembra ancora tutto indirizzato verso i nerazzurri, però chissà.

Per tutti quelli che partono c’è anche chi ha deciso di restare. Kylian Mbappè, dato per sicuro protagonista di questo domino di attaccanti, ha deciso invece di restare al PSG. L’offerta faraonica recapitatagli dal patron del club parigino ha convinto la stella francese a restare. Poi c’è Harry Kane. L’inglese sembra essere stato convinto da Antonio Conte che il Tottenham è ancora la sua casa. La qualificazione in Champions League e le garanzie del tecnico italiano portano aria fresca in quel di Londra, gli Spurs sono pronti a una stagione da protagonisti.

Glauco Dusso