Il 2021 inizia portandosi via la voce di You’ll Never Walk Alone

In molti pensano che il nuovo anno sia già da ora una longa manus di quello vecchio. La scomparsa di Gerry Marsden, d’altronde, sembra essere la coda agli addii di Maradona e Paolo Rossi

Di icone, il mondo ne ha avute a bizzeffe. E’ un po’ una prerogativa dell’animo umano: cercare idoli, totem, divinità, insomma qualcuno o qualcosa a cui affidare le proprie speranze, la propria devozione, e comunque potercisi identificare. Il caso di You’ll Never Walk alone, poi, è particolarissimo.



La canzone nasce, lontanissima nel tempo e nel luogo da quel che è divenuto l’inno universale degli stadi in tutto il mondo. E’ il 1945, la guerra sarebbe finita da lì a pochissimi giorni, e a Broadway debutta Carousel, musical di Richard Rodgers e Oscar Hammerstein. La fonte d’ispirazione è nientemeno che Ferenc Molnar, autore ungherese famoso in tutto in modo per aver scritto un’opera principe della letteratura giovanile: I ragazzi della via Pal.

Tornando a Carousel, si narra delle vicende di Billy Bigelow, giostraio del Maine che in una delle sue attrazioni viene folgorato dalla bella Julie Jordan, operaia in fabbrica. Il sentimento è reciproco e pur di stare assieme, entrambi arrivano a perdere il lavoro: un giostraio coniugato non attrae tante clienti quanto uno scapolo (ma la proprietaria dell’attrazione, Mrs Mullin, in realtà è cotta a sua volta di Billy) e Mr Bascombe, proprietario della fabbrica, a sua volta manda via Julie dopo un passaggio in macchina rifiutato.

L’amore tra i due protagonisti nasce, ma in maniera abbastanza anomala. Non si amano quanto ci si aspetterebbe e il lieto fine del matrimonio in realtà è arrivato subito. E’ solo in un secondo tempo che Julie capisce quanto ama Billy. Intervengono subito i problemi economici, e tra fantasticherie varie Billy ha in mente di rapinare proprio mr Bascombe. L’esecuzione tuttavia va in fumo e Billy si suicida accoltellandosi. E’ con il coltello piantato che Billy sente l’amore vero di Julie, consolata poi dalla cugina Nettie che le canta, per la prima volta, quel che sarebbe diventato uno degli inni di fratellanza sentito e risentito nei quattro angoli della Terra. YNWA, You’ll Never Walk Alone, per l’appunto.

Come ha fatto la canzone di un così lugubre frangente a divenire quasi sinonimo di gioia? Dovete sapere che, negli anni Sessanta, per “scaldarsi la gola” era uso intonare, nelle curve inglesi, i grandi successi che passavano in radio. Non era ancora nato il concetto di coro da stadio, ovvero un motivetto conosciuto ma col testo modificato per incitare i beniamini o schernire, anche piuttosto duramente, gli avversari. I tifosi della Kop del Liverpool, manco a dirlo, compresero subito le potenzialità del testo associabile alla melodia. Nel 1964 un cameraman della BBC li riprese,e se è vero che il potere mediatico è qualcosa di avvolgente e potentissimo, fu questione di poco: Liverpool, Anfield e You’ll Never Walk Alone si legano indissolubilmente e in eterno, tanto più che due anni dopo, ai Mondiali di casa, i tifosi dei Tre Leoni spinsero la loro Nazionale alla vittoria anche con questo “biglietto da visita”, come lo definì Kenneth Wolstenholme, cronista ufficiale di allora per la BBC.

Ben presto la melodia uscì dai confini del Merseyside, e se è vero che i cancelli di Anfield recano le famose cinque parole, anche all’estero furono in tanti ad adottarle. Il Celtic a sua volta fa di YNWA un motivo di vanto e di distinzione, seppur è riconosciuta universalmente la primogenitura dei Reds. Anche all’estero se ne fece un largo uso, persino con delle nuove iconizzazioni della canzone. Particolari sono i casi del Feyenoord, del Sankt Pauli e del Borussia Dortmund: tre tifoserie uniche al mondo: gli olandesi per la loro passione ai limiti -oltrepassati-del violento, i gialloneri per una delle coreografie più note, i Freibeuter marroni di Amburgo invece per la loro popolarità di chiara fede antifascista.

Le tre crew, adottando YNWA, le hanno dato nuova linfa e significato. Fu proposta persino una versione che sostituisse l’inno spagnolo, notoriamente mancante di testo. I Pink Floyd la inserirono in Meddle, che proprio nel 2021 compie 50 anni dalla sua prima uscita. Senza contare la beneficenza, il modo più nobile e appropriato per ricordare la natura di questo successo mondiale: nel 1985 Gerry Marsden stesso e Paul McCartney la reincisero in sostegno delle vittime dell’incendio all’impianto del Valley Parade, casa del Bradford City, che lascò sul campo 56 morti e 265 feriti.

Nel 2020, poi, avvenne forse la degna chiusura del cerchio pochi mesi prima del passing away di Gerry: fu rilasciata una versione da Thomas Moore, capitano dell’Impero Britannico, assieme a Michael Ball, in sostegno alla lotta contro la pandemia da Covid. Il grande cuore degli inglesi fece schizzare le vendite riuscendo addirittura a mandare Sir Moore nel Guinness dei Primati, in qualità di persona più anziana a entrare nella Official Singles Chart. In quanto a Gerry Marsden, un’infezione al cuore lo ha portato via a 78 anni il 3 gennaio. Di seguito il celebre pezzo, senza troppe analisi o altri ammennicoli. Sentire lo spirito, la musica, e nient’altro. E rendersi conto di come, nell’ennesimo modo, si è riscritti la storia universale dell’uomo. Farewell, Gerry Marsden. Non camminerai mai da solo.

Fonti: Rockol, Gerry & The Pacemakers, theaterfansmanila, The Telegraph

Valerio Campagnoli