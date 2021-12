Ikoné molto vicino alla Fiorentina. Ad un passo l’accordo con il Lille

Regalo di Natale per i tifosi viola e per Vincenzo Italiano. La società toscana sta per chiudere per il centrocampista francese

Ikoné è ad un passo dal vestire la maglia della Fiorentina. Il club, dopo aver raggiunto un accordo con il giocatore per un contratto fino al 2026, sta limando gli ultimi dettagli anche con il Lille, proprietario del cartellino. I viola acquisteranno il giocatore a titolo definitivo per una cifra intorno ai 16-20 milioni di euro. Le due società, infatti, si stanno parlando per capire quale opzione scegliere: 20 milioni, ossia 16 +4 di bonus oppure 16 milioni e una percentuale del 15% su una futura rivendita.

Sandro Caramazza