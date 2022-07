Igor Tudor e Arturo Vidal salutano la Serie A: li aspettano Marsiglia e Flamengo

Il tecnico ed il centrocampista lasciano l’Italia dopo diverse stagioni, trovando in Francia e Brasile due ottime mete per proseguire le loro carriere

Nei giorni scorsi Igor Tudor, che si è separato al termine della stagione dall’Hellas Verona, si è accasato al Marsiglia, destinazione un po’ a sorpresa visto che i francesi non erano almeno inizialmente destinati a cambiare guida tecnica. Il divorzio improvviso con Sampaoli per divergenze sul mercato, ha permesso al tecnico croato di trovare subito un nuovo club per proseguire la sua crescita professionale. Nell’ultimo anno ha fatto benissimo al Verona portando gli scaligeri a giocare un ottimo calcio e valorizzando molti calciatori; in Italia ha allenato anche l’Udinese per due campionati non consecutivi, subentrando a tecnici esonerati e conducendo i friulani alla salvezza. Per un anno è stato anche vice-allenatore della Juventus.

Un altro che lascia il nostro campionato dopo diverse stagioni è Arturo Vidal che si trasferisce al Flamengo dopo la fine del suo rapporto con l’Inter. Il cileno firmerà un contratto fino al 2023 con la compagine brasiliana ma prima deve incassare i quattro milioni previsti dalla risoluzione anticipata del contratto con i nerazzurri. Il Flamengo era uno il sogno di Vidal da diverso tempo, tuttavia era stato anche molto vicino al Boca Juniors prima che i rossoneri brasiliani operassero il sorpasso sugli argentini. Il cileno in Italia ha avuto una grande carriera, raccogliendo i maggiori successi tra il 2011 ed il 2015 con la maglia della Juventus con cui vince sette trofei da protagonista e sfiora anche la vittoria della Champions League. Con l’Inter invece in due anni non riesce a ritagliarsi un ruolo di grande rilievo ma comunque è un uomo importante nelle rotazioni della squadra e riesce a conquistare ben tre trofei.

Tudor e Vidal dunque ripartono lontani dall’Italia e metteranno a disposizione delle loro squadre la spiccata personalità che li contraddistingue. Entrambi vorranno portare i loro club verso grandi obiettivi e togliersi soddisfazioni personali.

Fonte foto: fanpage.it; sportface.it

Alessandro Fornetti