Identità e gioco, la bella realtà targata Spezia

La squadra di Italiano è una delle formazioni più interessanti di questa stagione

Si dice che la prima volta non si scorda mai, soprattutto se dopo 18 turni di Serie A sei diventata la squadra rivelazione dell’intera stagione (momentaneamente, per affidarci alle più sortite scaramanzie). Lo Spezia è, infatti, nel giro di pochi mesi è passato da terza e poco accreditata squadra della Liguria a insidiosissima realtà con un’idea e una filosofia di calcio moderna e interessante.

Un mix di esperienza e gioventù

La maggior parte del merito si da a colui che di cognome fa Italiano e di discendenza tedesca, con importanti tratti siculi di origini riberese. Il tecnico nato a Karlsruhe ha costruito una squadra fatta di giovani interessanti e di una certa dose di esperienza, capace di lottare a pieno titolo in Serie A, avendo raccolto durante quasi tutto il girone d’andata 18 punti e una pregevole tredicesima posizione.

Il suo 4-3-3 è ormai diventato un marchio di fabbrica, composto dall’esperienza e dai centimetri in difesa di Terzi e Chabot; nonché dalla qualità mixata alla gioventù dei vari Pobega e Agoumé a centrocampo. In avanti, la velocità dell’italo-ghanese Gyasi e dei vari Farias e Agudelo, hanno trovato perfetta concretizzazione nell’uomo di punta di questo Spezia, M’Bala Nzola, già autore di ben nove reti in campionato. In aggiunta, l’estro di Saponara darà ancor più imprevidibilità al gioco di Italiano.

Guai a sottovalutarla

Lo Spezia ha dimostrato fin adesso un’identità di gioco ben visibile e coerente, giocando un calcio veloce e dinamico, in cui la voce possesso palla trova una certa regolarità. La squadra ha avuto la capacità di non snaturarsi anche contro squadre nettamente più forti, come Inter o Juventus. Stessa cosa nell’ultima uscita stagionale contro la Roma, battuta ed eliminata a casa sua dagli ottavi di Coppa Italia. Guai, dunque, a sottovalutare la squadra ligure, che potrà dare filo da torcere a chiunque.

Fonte foto: Spezia Calcio

Sandro Caramazza