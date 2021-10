Icardi-Wanda, Maurito tenta il riavvicinamento, intanto il Psg attende

Un post dell’attaccante argentino sui social dà l’impressione che la pace sia vicina, ma la sua compagna tace ed il club parigino attende ancora una risposta sulla presenza di Mauro sabato contro il Marsiglia

Dopo la mini-fuga a Milano e dopo aver saltato l’importante sfida di Champions League contro il Lipsia, Mauro Icardi prova a fare la pace con la sua attuale compagna ed agente Wanda Nara, che stando alle indiscrezioni avrebbe tradito con l’attrice argentina Maria Eugenia Suarez. Ieri sera infatti, l’attaccante argentino ha pubblicato un post molto emblematico sul suo profilo Instagram: “Grazie amore mio per continuare a fidarti di questa bella famiglia, grazie per essere il motore della nostra vita. Ti amo. Quanto fa male ferire i tuoi cari. Ne guarisci solo quando sei perdonato da chi hai ferito”. Per ora, nessuna apertura in pubblico da parte di Wanda, ma il ricongiungimento ed il ritorno a Parigi di Maurito sembrano prossimi, anche perché sabato c’è un importante partita di Ligue 1 per il Paris Saint-Germain, contro il Marsiglia. Il club parigino lo attende e forse anche la sua famiglia.

Luca Missori

(Fonte immagine: Gazzettadellosport.it)