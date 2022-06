Ibrahimovic pronto al sacrificio per il Milan: stipendio simbolico

Fissato un incontro prossima settimana per discutere sul nuovo contratto dello svedese. In casa rossonera, si parla di un ingaggio legato a presenze e gol

Ibrahimovic non ha nessuna voglia di smettere. Anzi, nonostante il grave stop che lo precluderà dai campi almeno fino al 2023, ha l’intenzione di rinnovare ancora con il Milan. Per fare ciò sembra anche disposto ad un sacrificio economico non di poco conto. Si parla, infatti, di uno stipendio totalmente rimodellato. Non più i 7 milioni di euro l’anno bensì una cifra simbolica almeno fino a quando lo stesso Ibrahimovic non avrà recuperato dall’infortunio. Dopodiché, si passerà ad un guadagno basato sui gol e le presenze in campo del fuoriclasse svedese.

Sandro Caramazza